« Défi Renaissance » : Laval remporte les honneurs pour la 2e édition consécutive

La Ville de Laval et ses citoyens ont remporté le prix du plus grand nombre de dons collectés, pour la 2e édition consécutive du Défi Renaissance, avec 7 966 donateurs. Grâce à cette initiative, ce sont 278 810 livres de vêtements et autres biens ménagers qui ont été détournés des sites d’enfouissement.

Afin de souligner la générosité et le soutien des citoyens ainsi que ceux de la Ville de Laval, Monsieur Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance, a remis une plaque honorifique à Madame Sandra El-Helou, conseillère municipale – district Souvenir-Labelle à Laval, ce mardi 11 décembre 2018 à 10h au magasin Fripe-Prix Renaissance situé au 965, boulevard Curé-Labelle.

« Merci et félicitations à tous les citoyens et toutes les citoyennes de la Ville de Laval, ainsi qu’à la municipalité. Grâce à vos dons, vous posez un geste bon pour l’environnement, mais aussi bon pour votre communauté ; chaque année, vous faites la différence dans la vie de plusieurs centaines de personnes éloignées du marché du travail, qui retrouvent leur autonomie et leur dignité », tient à exprimer Éric St-Arnaud.

Le Défi Renaissance, une compétition amicale

Dans le cadre de la campagne de collecte de dons de l’automne de Renaissance, qui s’est tenue du 23 septembre au 20 octobre 2018, l’organisme a lancé le Défi Renaissance, une compétition amicale où 25 villes et arrondissements du Grand Montréal étaient en lice.

La population du Montréal métropolitain était invitée à déposer leurs dons de vêtements et d’objets réutilisables au centre de don de leur quartier, afin de soutenir sa municipalité et la mission de retour sur le marché de l’emploi de Renaissance. Sur le territoire de la Ville de Laval se sont huit points de collecte Renaissance qui sont offerts au Lavallois et Lavalloises pour se départir de leurs biens de façon responsable.

Merci de faire du bien avec vos biens

Renaissance est une organisation québécoise à but non lucratif qui a pour mission d’accompagner des centaines de personnes chaque année, à retourner sur le marché du travail. Renaissance c’est aussi 50 points de collecte où déposer ses vêtements et ses articles ménagers en bonne condition pour leur donner une deuxième vie, dont 15 sont aussi des Fripe-Prix et 5 des librairies.