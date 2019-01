La meilleure race de chien pour vivre en appartement

Que vous souhaitiez adopter un chien pour briser l’isolement d’une personne âgée de votre entourage et lui procurer un sentiment de sécurité constant ou parce que vous souhaitez trouver une source de motivation intarissable pour l’activité physique, l’adoption d’un chien est une excellente idée. Certains mythes propagent parfois l’idée qu’il faut absolument être propriétaire d’une maison et avoir un grand terrain pour pouvoir profiter des bienfaits d’une relation avec un compagnon animalier, mais ce n’est pas le cas. Il existe plusieurs races de chiens qui sont en mesure de s’adapter à la vie dans un environnement plus contiguë, dont le bouledogue français.

Attraits physiques

D’une allure tout à fait sympathique, il a tout du molosse, mais en un modèle réduit ce qui le rend parfait pour ceux qui aiment la typologie, mais pas la grande taille. Dû justement à cette taille, il est idéal pour la zoothérapie avec les malades, les retraités et même les personnes en milieu carcéral. Sa présence réduit les tensions, remonte le moral et apporte du bien-être à tous ceux qui le côtoient. Le bouledogue français est un excellent chien pour tous les genres de propriétaires. Sa tête est carrée et forte. Il a le poil court.

Traits de personnalité

Essentiellement de compagnie, ce magnifique petit molosse est doté d’un excellent caractère. Malgré son air bourru et féroce, il n’est nullement agressif. D’une nature très douce, il est très joueur et adore faire le clown pour amuser la galerie et surtout les enfants qu’il adore littéralement. Sachez toutefois que ce n’est pas parce qu’il n’est pas agressif qu’il n’est pas un grand protecteur! Au contraire, c’est un ardent défenseur très vigilant. Il a parfois tendance à devenir possessif et peut pencher vers la jalousie si son énergie n’est pas bien canalisée.

Santé

Son museau court peut parfois lui occasionner des problèmes de respiration. Il en est de même pour la chaleur et il ne faut pas le laisser trop longtemps au soleil. Il est totalement déconseillé de laisser dans la voiture en été. Son poids est également à surveiller afin de prévenir l’hernie discale. Ses yeux doivent toujours être propres. Si vous souhaitez faire accoupler votre chien, sachez que chez les femelles, la mise à bas est parfois difficile.

Avant l’adoption

Ce magnifique petit chien est essentiellement un chien d’intérieur. Il peut sortir faire la promenade et jouer à l’extérieur, mais toujours en présence des siens. Le bouledogue français n’est pas physiquement créé pour demeurer à l’extérieur. Il convient préférablement à un propriétaire sédentaire. Comme il est doté d’une grande intuition, il est très sensible aux humeurs des gens de la maison.