La formation continue du Cégep Gérald-Godin, un choix gagnant

L'idée d'effectuer un retour aux études vous interpelle ? Vous souhaitez réorienter votre carrière ou simplement vous perfectionner ? Vous ne savez pas vers quelle institution vous tourner ? Voici neuf bonnes raisons de choisir la formation continue du Cégep Gérald-Godin.

Facile d'accès

Situé sur le boulevard Saint-Jean, dans l’Ouest-de-l’Île, les installations où se donne la formation continue du Cégep Gérald-Godin sont facilement accessibles en transport en commun ou en voiture. Un service de navette couvrant le territoire de Vaudreuil-Soulanges est également en service et un stationnement entièrement aménagé est disponible en tout temps aux étudiants.

Obtenez une formation en français

Le Cégep Gérald-Godin est le seul établissement francophone sur l'Ouest-de-l'Île

Accès au marché du travail rapidement

La formation continue du Cégep Gérald-Godin offre de nombreux programmes techniques qui permettent d'accéder au marché du travail plus rapidement.

Plusieurs programmes de formation continue

Vous souhaitez vous réorienter, actualiser vos compétences ou vous perfectionner ? Plus d'une dizaine d’attestations d’études collégiales (AÉC) sont offertes par le Cégep Gérald-Godin.

Horaires flexibles

À Gérald-Godin, de nombreux programmes vous permettront de poursuivre vos activités professionnelles et familiales et ainsi concilier travail, famille et études grâce aux cours offerts de jour, de soir et parfois même de fin de semaine.

Reconnaissance des acquis et des compétences

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) permet aux personnes ayant acquis un savoir-faire dans un domaine particulier d’obtenir un diplôme attestant leurs compétences, sans suivre une formation difficilement conciliable avec leurs engagements familiaux ou professionnels.

La RAC est offerte pour le programme de techniques d’éducation à l’enfance, de Sûreté industrielle et commerciale, de Sûreté urbaine, de Superviseur de commerces ainsi que de Supervision en entreprise.

Un soutien et un service personnalisés

Le personnel enseignant et professionnel de la formation continue du Cégep Gérald-Godin offre une aide et un soutien personnalisé aux étudiants.

Programmes d'études adaptés à la réalité d'aujourd'hui

Soucieux de former des professionnels répondants aux besoins du marché actuel, la formation continue du Cégep Gérald-Godin propose des programmes d'études qui mise sur l’adéquation formation-emploi.

Certaines formations sont financées par le gouvernement du Québec

Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter d'une formation de qualité, plusieurs programmes d'études sont subventionnés par le gouvernement du Québec.

Pour en savoir plus sur les programmes offerts au Cégep Gérald-Godin, visitez le cgodin.qc.ca/formation-continue.