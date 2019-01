Santé Canada conseille les voyageurs qui prendront le chemin du Sud cet hiver

Ayez un passeport canadien valide avec vous et protégez-le en tout temps;

Ayez un passeport canadien valide avec vous et protégez-le en tout temps;

Ayez un passeport canadien valide avec vous et protégez-le en tout temps;

Souscrivez une assurance voyage adéquate qui couvre les blessures accidentelles, l’hospitalisation à l’étranger et l’évacuation médicale en mer;

Souscrivez une assurance voyage adéquate qui couvre les blessures accidentelles, l’hospitalisation à l’étranger et l’évacuation médicale en mer;

Souscrivez une assurance voyage adéquate qui couvre les blessures accidentelles, l’hospitalisation à l’étranger et l’évacuation médicale en mer;