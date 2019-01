Ouverture du centre communautaire de Lausanne

L’ouverture du nouveau centre communautaire érigé dans le parc de Lausanne, à Vimont, a été soulignée par la visite des lieux du maire de Laval en compagnie de représentants d’organismes qui profiteront des nouvelles installations pour réaliser leur mission.

En effet, cette infrastructure qui a nécessité un investissement de près de 5,5 millions de dollars a été aménagée à partir des demandes et besoins formulés par les organismes sportifs et de loisirs lavallois.

Ce sont cinq organismes communautaires et sportifs qui ont été sollicités et consultés avant d’élaborer les plans du nouveau centre. Tous ont pu faire connaître leurs besoins respectifs de manière à ce que la Ville puisse livrer un équipement conforme à leurs normes associatives et sportives.

« La Ville de Laval est heureuse d’offrir à ses organismes des espaces communautaires de grande qualité qui serviront à la fois de chalet sportif et de lieux où tenir activités et réunions », indique Marc Demers, maire de Laval. « Ce nouveau centre à vocation mixte fort attendu des intervenants du milieu a fait l’objet d’une démarche participative auprès des organismes concernés - démarche qui s’inscrit dans le désir constant de la Ville de mettre à contribution les citoyens au développement de leur communauté. »

Le parc de Lausanne compte plusieurs grands terrains destinés à la pratique de sports d’équipe et le nouveau centre communautaire, d’une superficie totale de 1 393 mètres carrés, vient bonifier l’offre matérielle aux citoyens du quartier.

Des salles polyvalentes, des vestiaires, des services sanitaires, un espace casse-croûte, une cuisine communautaire et des espaces d’entreposage ont été aménagés suivant les meilleures pratiques de construction. À cet égard, le bâtiment est accessible universellement et vise la certification LEED OR pour une nouvelle construction. Un stationnement comptant trois bornes de recharge pour véhicules électriques y est annexé et permet désormais aux usagers du parc de libérer les rues avoisinantes.

L’implantation d’un centre communautaire rapproche inévitablement les résidents d’un quartier et favorise les interactions entre eux. Pour l’instant, les Loisirs Saint-Bruno profitent des nouveaux espaces polyvalents du centre et y ont déployé l’ensemble de leur programmation. Dès la venue du printemps, s’ajouteront à la programmation des activités extérieures.