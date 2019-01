Le Collège Montmorence vous ouvre ses portes

C’est le jeudi 7 février 2019 qu’auront lieu les portes ouvertes hivernales du Collège Montmorency. De 18 h à 20 h 30, le seul établissement collégial public de Laval accueillera dans ses murs les personnes désireuses de faire une demande d’admission au cégep pour la session d’automne 2019 et tout particulièrement les élèves de cinquième secondaire accompagnés de leurs parents.

Rappelons que la date limite pour déposer une demande au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) est le 1er mars.

Des professeurs, membres du personnel et étudiants actuels du Collège seront là pour répondre aux questions des visiteurs. De plus, cette visite permettra d’en apprendre davantage sur les programmes d’études ainsi que sur la variété d’activités et de services offerts à la communauté montmorencienne.

L’agora, lieu de toutes les réponses

Toute la soirée, les visiteurs sont invités à passer aux différents kiosques d’information situés à l’agora afin d’obtenir des renseignements au sujet :

de l’admission;

de l’orientation scolaire et professionnelle;

des cours de la formation générale (français, anglais, philosophie, éducation physique et cours complémentaires);

des activités étudiantes;

des équipes sportives;

des projets internationaux;

de l’alternance travail-études;

des prêts et bourses;

des services d’aide.

Deux façons de visiter le Collège

Tout d’abord, pour découvrir les programmes du Collège à son rythme et selon ses intérêts, trois parcours de découvertes sont disponibles : les trajets de couleur mauve, orange et vert. Il suffit de suivre la signalisation colorée installée dans le cégep pour s’y retrouver facilement. Dans les départements, il sera possible de visiter des classes et des laboratoires propres à chacun des programmes d’études. Certains départements proposent même des activités spéciales.

Des visites guidées, d’une durée de 30 minutes, sont aussi offertes pour présenter les aires communes telles que le bloc sportif, la bibliothèque et les classes de pédagogie active. Animées par des étudiants, les visites guidées partent toutes les cinq minutes aux abords de la salle Claude Legault.

Rendez au cmontmorency.qc.ca/portesouvertes pour connaître la programmation complète de l’événement.