Les pompiers encore mieux équipés pour venir en aide aux citoyens

Les citoyens de l’est de l’île Jésus sont maintenant mieux servis par les pompiers grâce à une nouvelle caserne inaugurée aujourd’hui à Saint-François.

Dans son Schéma révisé de couverture de risques incendie 2015-2019, la Ville de Laval avait pris l’engagement de délocaliser la caserne de Saint-François pour mieux répondre aux normes exigeant qu’un minimum de dix pompiers arrivent sur les lieux dans les dix minutes suivant la réception d’un appel, et ce, dans 90 % des cas.

Cela permet de faire les sauvetages nécessaires en plus d’assurer l’évacuation et de minimiser les pertes matérielles. « La caserne de Saint-François figurait parmi les investissements prévus au Schéma révisé pour lequel une somme de 31 M$ servait à répondre aux besoins des citoyens et à englober tous les risques à couvrir sur notre vaste territoire », souligne le maire Marc Demers.

Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et responsable des dossiers de sécurité publique, se « réjouit pour les citoyens du district de Saint-François et pour leur conseiller Éric Morasse qui, depuis son entrée en poste, a toujours soutenu la construction de ce projet de la nouvelle caserne numéro 5. Il s’agit d’un investissement de plus de 8 millions de dollars pour assurer la sécurité de nos citoyens ».

La force de frappe améliorée des pompiers de Laval sera possible grâce à leurs deux autopompes avec quatre pompiers chacune et une autoéchelle avec trois pompiers, totalisant donc un minimum de onze pompiers en tout temps.

« Grâce au nouvel équipement performant de la nouvelle caserne de Saint-François, nous aurons des interventions plus efficaces en réponse aux 400 appels et aux 50 incendies par année dans cette partie de Laval », souligne René Daigneault, directeur du Service de sécurité incendie.

La caserne 5 en bref

Emplacement : 7900, avenue Marcel-Villeneuve, Saint-François;

Bâtiment visant une certification LEED Or;

Coût du projet : 8 millions de dollars;

Durée des travaux : de septembre 2017 à novembre 2018.

Particularités de la caserne

Capacité d’accueil plus grande : la caserne peut recevoir 11 pompiers par quart de travail;

Système géothermique qui aide au chauffage et à la climatisation de la caserne;

Mur solaire passif pour le préchauffage de l’air du garage;

Accessoires de plomberie à faible consommation d’eau.

Borne de recharge électrique reliée au réseau du circuit électrique.

Sur la photo : Jonathan Dufour, président de l’Association des pompiers de Laval,Sandra Desmeules, membre du comité exécutif de la Ville de Laval, René Daigneault, directeur, Service de sécurité incendie de Laval, Éric Morasse, conseiller municipal du quartier de Saint-François; Ricardo Martinez, chargé de projet, Bureau des grands projets de la Ville de Laval et Yvon Léonard, du Musée des pompiers de Laval.