Le Collège Montmorency participe activement aux Journées de la persévérance scolaire

Au Collège Montmorency, toutes les réussites comptent. C’est pourquoi la communauté montmorencienne s’est unie, du 11 au 15 février 2019 dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

Une multitude de petits gestes ont été posés afin d’encourager les étudiantes et les étudiants à persévérer dans leurs études. Rappelons que le seul établissement collégial à Laval est l’un des nombreux partenaires du Regroupement lavallois pour la réussite éducative, qui a lancé sa semaine de sensibilisation et de mobilisation à la persévérance scolaire, le 11 février à la Maison des arts de Laval.

Tout au long de la semaine, des pensées positives et des rubans verts de la persévérance scolaire ont été distribués dans l’agora, les corridors, les salles de classe et les laboratoires. De nombreuses personnes du Collège ont d’ailleurs porté fièrement leur ruban en gage de soutien aux étudiantes et étudiants.

La Salle Claude Legault du Collège a quant à elle été l’hôte d’un match d’improvisation, le 12 février, sous le thème de la persévérance scolaire. Des joueurs des quatre équipes d’improvisation du Collège, le MIM, le CRIM, la FRIM et la RIM, se sont allié pour affronter une équipe composée des comédiens Salomé Corbo, Antoine Vézina, Nicolas Pinçon et Brigitte Soucy. Leur entraîneur était l’auteur à succès et ancien étudiant du Collège, Benoît Chartier (19-2, Une galaxie près de chez vous, L’appart du 5e, etc.).

Témoignages d’étudiants

La Semaine de la persévérance scolaire était l’occasion tout indiquée pour partager le témoignage fort inspirant de trois de ses étudiants, qui se verront notamment remettre une bourse de persévérance de la Fondation du Collège. Le 28 février prochain, c’est 10 000 $ en bourses d’études qui sera remis à 20 étudiants qui ont fait preuve de détermination et de persévérance dans leur parcours scolaire au Collège Montmorency.