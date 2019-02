Les avantages de la radio communication à l’ère du numérique

À l’ère numérique, une multitude de possibilités nous sont offertes lorsqu’il est question de communication. Le cellulaire à lui seul en propose plusieurs, allant de la ligne téléphonique, aux communications vidéo ou aux appels connectés sur le réseau sans fil. Toutefois, il ne faut pas négliger la radio bidirectionnelle, qui offre, elle aussi, une belle quantité d’avantages.

Coût

L’avantage principal de faire l’achat ou la location d’un talkie-walkie, surtout en comparaison avec un téléphone cellulaire, est la communication complètement gratuite. Oui, il vous faut payer pour obtenir la radio, mais l’utilisation est sans frais et vous pouvez ainsi communiquer allégrement avec votre famille ou vos employés.

Nul besoin de payer un abonnement comme pour les téléphones avec votre talkie-walkie sauf si vous optez pour un talkie-walkie professionnel avec une licence. Là encore, vous ne payez que pour la fréquence personnelle. La communication est gratuite pour tous les modèles.

Les coûts seront plus élevés si vous souhaitez ajouter des options supplémentaires, comme l’obtention d’une ligne privée afin de ne pas être entendu par toutes les personnes connectées au même canal que vous, ou des accessoires pour votre radio.

Autonomie

Contrairement à la téléphonie mobile, la radio communication n’a besoin d’une antenne relais ou de station au sol pour émettre son signal. Elle peut émettre dans certains environnements habituellement moins efficaces en termes de connexion réseau, comme les sous-sols, les bâtiments ayant des murs de béton, les milieux aquatiques, etc. Aussi, il ne faut pas omettre la résistance physique de la radio bidirectionnelle en comparaison avec un cellulaire intelligent. Malheureusement, ces derniers ont tendance à facilement se briser s’ils sont échappés, ou en contact avec un milieu humide.

Si le talkie-walkie est autonome, sachez que sa batterie l’est encore plus. La batterie du talkie-walkie est conçue pour une utilisation moyenne de 12 heures avant d’être rechargée. Son autonomie est largement supérieure à l’autonomie des cellulaires que nous utilisons. Le talkie-walkie vous épargne la peine d’un chargement régulier. De plus, il faut aussi prendre en considération la puissance de la batterie puisqu’elle a un impact sur la portée de votre appareil.

Aspect pratique

Le talkie-walkie est un appareil de communication beaucoup plus pratique qu’il n’y paraît. Vous n’avez jamais besoin de composer un numéro afin de joindre votre interlocuteur. Un simple petit appui sur un bouton et votre message sont transmis, à condition d’être dans le rayon de fonctionnement de l’appareil. La réception est immédiate, que votre interlocuteur soit près ou non du talkie-walkie; il suffit que l’appareil soit allumé.

En effet, il ne faut pas s’offrir un ou des talkies-walkies pour leur aspect esthétique puisqu’il n’en est rien. De manière générale, ils sont de couleur noire et rectangulaire. Aucun design spectaculaire. Cependant, lorsqu’il est temps d’être pratique et solide, ils ne donnent pas leur place!

De nos jours, il est possible de vous procurer des radios bidirectionnelles en magasin grande surface, si vous souhaitez l’acheter ou d’en faire la location grâce à des entreprises comme Accès Communications.