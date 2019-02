La ministre du tourisme de passage à Laval

Dans le cadre de l’importante démarche de consultation qu’a entreprise le ministère du Tourisme afin d’élaborer la future stratégie de croissance économique de l’industrie touristique 2020-2025, quelque 70 dirigeants de l’industrie touristique lavalloise se sont réunis le 25 février au Sheraton Laval pour participer aux ateliers de réflexion.

Lors de cet événement, les participants ont été invités à dresser le portrait de la situation de l’industrie touristique lavalloise. Ils ont mis en lumière divers enjeux, fait part de leurs préoccupations et suggéré des pistes de solution, et ce, selon six principaux thèmes, soit le capital humain, l’entrepreneuriat, l’innovation, les investissements, l’accès aux marchés (promotion, accueil et transport) ainsi que les connaissances stratégiques.

Parmi les principaux enjeux mentionnés lors de cet atelier, notons :

L’agilité du financement pour le développement de projets en innovation;

La rétention de la main-d’œuvre et la valorisation des carrières en tourisme;

L’optimisation du transport pour favoriser l’accès à la destination et ses attraits;

L’accompagnement des entrepreneurs dans leurs démarches de développement

« Nous sommes ravis d’avoir accueilli la ministre du Tourisme dans le cadre de sa tournée des régions. Nous avons démontré l’esprit de concertation et de mobilisation qui règne entre les acteurs du milieu touristique lavallois et qui permet de concrétiser des projets rassembleurs contribuant au développement de l’industrie touristique au Québec », soutient Yves Legault, président du conseil d’administration de Tourisme Laval.



La ministre a clôturé sa journée lavalloise par une visite au SkyVenture, une activité incontournable qui permet de reproduire de façon presque parfaite la portion chute libre d'un saut en parachute. Cette entreprise familiale novatrice reflète le caractère unique de la destination lavalloise et confirme le leadership des entrepreneurs touristiques de la région.



Rappelons que les premiers constats de la tournée des régions seront présentés lors des Assises du tourisme de mai 2019 et que la stratégie de croissance économique de l’industrie touristique 2020-2025 sera dévoilée lors du même événement en 2020.