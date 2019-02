Changements à l’horaire de la ligne de trains exo6 Deux-Montagnes

L’horaire de certaines lignes d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) sera modifié à compter du samedi 23 mars 2019, afin de s’adapter aux nouveaux horaires de trains de la ligne Deux-Montagnes.

En effet, la progression des travaux du Réseau express métropolitain (REM) amène exo à procéder à des changements d’horaires le 25 mars sur la ligne exo6 Deux-Montagnes.

Ce réajustement d’horaires va permettre à la STL de synchroniser ses voyages avec les nouveaux horaires de trains exo6 Deux-Montagnes, tout en améliorant le service régulier au bénéfice de sa clientèle. « Ce réajustement de service permet à la STL d’assurer une plus grande fluidité, de meilleures correspondances et de moins de désagréments pour la clientèle », mentionne Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL.

Des modifications aux horaires des lignes 26, 33, 55, 56, 65, 70, 76, 144, 151, 402, 404, 902, 903 et 942, seront apportées, en semaine seulement.

Un meilleur arrimage avec les gares et les métros

Les circuits les plus visés par ces changements sont les lignes 26, 55, 76, 144, 151, 402, 404, 902 et 903; leurs heures de départ varieront de quelques minutes par rapport à l’horaire actuel. De plus, de nombreux voyages ont été ajoutés aux lignes 26, 33, 76, 144, 151, 902 et 942 pour assurer un meilleur arrimage avec les gares de trains et les stations de métro en territoire lavallois.

Pour connaître nos nouveaux horaires, consultez le site Web de la STL. Pour en apprendre davantage sur les modifications aux horaires de trains de banlieue, consultez le site Web d’exo.