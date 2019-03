Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège Montmorency le 20 mars prochain

C’est le 20 mars 2019 que se tiendra la 16e édition de la Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège Montmorency, à Laval. De 14 h à 20 h, les jeunes de 16 ans et plus, qui sont à la recherche d’un emploi d’été, pourront rencontrer les soixante-cinq employeurs présents à l’événement. Plus de 1000 postes saisonniers, dans des secteurs variés comme l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, les loisirs et l’administration, sont à pourvoir. Certains d’entre eux s’adressent aussi aux personnes vivant avec un handicap.



En plus d’aller à la rencontre d’employeurs potentiels, les jeunes auront la chance de profiter des conseils et des trucs donnés par les conseillers du Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Un service d’aide personnalisé à la révision de curriculum vitae sera aussi offert. Pour en bénéficier, il suffit d’en apporter un exemplaire sur un support informatique.

Dès maintenant, les chercheurs d’emploi peuvent consulter, le site internet Placement étudiant du Collège, pour trouver une foule de conseils et d’informations pour une recherche d’emploi efficace.

Pour connaître, la liste des employeurs inscrits et le type de postes à combler, cliquez ici.



Quelques espaces encore disponibles aux employeurs



Les employeurs qui désirent être exposants à la Foire peuvent soumettre leur candidature, afin de combler les quelques places restantes, par courriel à l’adresse [email protected] Toutefois, ils doivent respecter les conditions d’admission suivantes :

• Avoir des emplois à combler dans les six mois suivants l’événement

• Offrir des postes saisonniers ou permanents, à temps plein ou à temps partiel

• Recueillir les CV des chercheurs d’emploi pour les postes que vous désirez pourvoir et non pas seulement pour constituer une banque de candidats

• Ne pas être une agence de placement