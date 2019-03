A&W Canada élargit son partenariat avec Beyond Meat

Les amateurs de déjeuner et de produits Beyond Meat à base de protéines de plantes ont une raison de plus de célébrer! Après le succès remarquable du burger Beyond Meat d’A&W, l’entreprise canadienne s’associe à Beyond Meat pour ajouter une autre innovation à son menu-déjeuner permanent : le Chef-d’œuf TM avec saucisse Beyond Meat, préparé avec une saucisse à déjeuner faite à partir d’ingrédients 100 % végétaux, et ce, dès le 11 mars.

Les restaurants A&W du Canada deviendront la première chaîne de restaurants à offrir la plus récente création de Beyond Meat aux consommateurs d’un océan à l’autre.

« Nous sommes conscients que les Canadiens souhaitent inclure davantage de protéines végétales dans leur alimentation », explique Susan Senecal, présidente et chef de la direction d’A&W Canada. « L’ajout d’une autre option à base de protéines végétales à notre menu- déjeuner est le genre d’innovation que nous adorons. Tout comme notre burger Beyond Meat, cette nouvelle saucisse à déjeuner déborde de saveur et il est difficile de croire qu’elle est faite à base de plantes. Elle est délicieuse! », ajoute Susan Senecal.

le Chef-d’œufTM avec saucisse Beyond Meat d’A&W est une nouvelle option délicieuse pour ceux qui cherchent plus de protéines végétales pour faire le plein d’énergie. La recette classique met en vedette la délicieuse galette de saucisse à déjeuner Beyond Meat, qui est servie avec un œuf et une tranche de vrai cheddar dans un pain garni de graines de sésame ou un muffin anglais. Si vous recherchez un sandwich-déjeuner uniquement à base d’ingrédients végétaux, A&W a pensé à vous : il s’appelle le « Sandwich à la saucisse Beyond Meat avec laitue et tomate », et il est préparé avec la délicieuse saucisse à déjeuner Beyond Meat faite à partir d’ingrédients végétaux, le tout servi avec de la laitue et des tranches de tomate.

« Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat avec A&W », a affirmé le fondateur et PDG de Beyond Meat, Ethan Brown. « La réaction des consommateurs au burger Beyond Meat chez A&W a été extrêmement positive, et nous savons que les amateurs seront emballés de commencer la journée avec le Chef-d’œuf avec saucisse Beyond Meat. Nous félicitons A&W pour leur approche visionnaire et nous avons hâte de lancer notre nouveau produit Beyond Meat novateur à l’échelle du Canada. »