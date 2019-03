Un premier camion de classe 8 100% électrique sur le marché cet automne

Un mythe devenu réalité grâce au génie québécois. Voilà comment on pourrait décrire le premier camion urbain 100% électrique de classe 8 qui sera commercialisé dès l'automne prochain au Québec. Le tout premier exemplaire de cette innovation sera livré à la Société des alcools du Québec (SAQ).

Baptisé le Lion8, le véhicule a été pensé, conçu et fabriqué pour l’électrique et offrira une autonomie pouvant aller jusqu’à 400 kilomètres. Des caractéristiques comme l’élimination de la pollution sonore, l’optimisation de la visibilité ainsi que le rayon de braquage inégalé le rendront des plus agréables à manoeuvrer.

Les avantages du Lion8 en bref:

Ne produit aucune émission de gaz à effet de serre (GES), alors que 40% des émissions de GES au Québec proviennent du transport, notamment du transport lourd ;

Est silencieux ;

Permet d’économiser jusqu’à 80% des coûts totaux d’énergie ;

Réduit de 60% les coûts de maintenance; la motorisation électrique du Lion8 est simple et contient peu de composantes, nécessitant ainsi très peu d'entretien ;

Le véhicule ne contient aucune huile, a très peu de composantes amovibles et a des freins qui durent plus longtemps grâce au freinage régénératif ;

Construit au Québec, sur mesure, conçu pour résister aux conditions météorologiques et routières de l’Amérique du Nord.