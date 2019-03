Le 14 mars aura lieu la 3e édition du Salon de l'emploi de Laval

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval est fière de présenter la 3e édition du Salon de l’emploi de Laval qui se tiendra le 14 mars prochain au Château Royal.

Grâce à ses partenaires Services Québec et Services Emploi Laval, l’entrée au Salon est gratuite et les chercheurs d’emploi pourront profiter sur place de services d’aide à l’emploi tels que la révision et l’impression de leur C.V. Des conférences sur la rédaction du C.V. et la recherche d’emploi seront présentées toute la journée.

Plus de 60 entreprises seront présentes totalisant plus de 300 postes offerts dans des secteurs d’activités diversifiés : alimentation, commerce de détail, ingénierie, industriel et manufacturier, services, restauration, santé, transport, finances, tourisme, loisirs, secteur public et plus encore.

AIDE-MÉMOIRE

Quand : Jeudi 14 mars 2019

Heure : De 9h00 à 18h00

Lieu : Château Royal (350, boulevard du Souvenir, Laval)

Coût : Gratuit

Transport : Stationnement gratuit sur place. Navette gratuite aux 30 minutes du métro Montmorency au Salon.

Pour en savoir plus sur la programmation de la journée, cliquez ici.