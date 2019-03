Gestion informatique: quand externaliser?

Les entreprises sont de plus en plus informatisées, que ce soient pour leur processus de production, leur logistique, leur comptabilité ou leurs ressources humaines. Elles ont donc besoin d’un système d’information fiable et performant, ce qui implique une maintenance pointue et onéreuse. Quand décider de sous-traiter sa gestion informatique ?

Quand on veut diminuer les coûts

L’externalisation a certes un coût, mais il sera moins élevé qu’une équipe dédiée à l’interne et surtout il sera sans surprise. Pourquoi moins cher ? Parce que vous profitez, de la mutualisation des moyens mis en œuvre, généralement du matériel à la pointe, un stockage illimité et une très haute sécurité sans compter l’assistance technique H24, 7 jours sur 7. Sur votre facture mensuelle, les coûts auront une bien meilleure lisibilité.

Quand on veut optimiser la gestion de son entreprise

Bénéficier de services TI gérés par des experts vous permet de mettre en place une organisation du travail bien plus rentable grâce à des outils de partage, à une suite bureautique performante (Office 365), à la téléphonie professionnelle (Skype entreprise) ou la visioconférence, entre autres. Vos services TI peuvent être conçus sur mesure. Ils incluent aussi la formation des salariés si vous le souhaitez, une assistance technique et une mise à niveau technologique.

Vous gagnez en flexibilité avec la possibilité d’augmenter vos besoins à tout moment ou au contraire de les diminuer tout en évitant les investissements humains ou financiers souvent très lourds. Vous êtes ainsi en capacité d’exploiter un système d’information digne d’une grande entreprise.

Vous minimisez aussi les pertes de données et les interruptions de services. Mieux, vous transférez votre responsabilité sur l’entreprise qui gère vos ti en cas de perte de données en dépit du haut niveau de protection!

Quand on veut gagner du temps

La gestion d’un parc informatique est complexe et chronophage. Difficile alors de prendre des décisions lorsqu’on n’est pas de la partie. L’externalisation vous libère de cette contrainte, vous n’avez plus qu’à vous occuper de vos affaires.

Grâce à l’infonuagique, vos fichiers et documents sont disponibles partout sur votre pc, tablette ou téléphone portable. Vous ne perdez plus de temps à chercher vos documents papier, il n’y a plus non plus de risques de perte. Vous boostez la productivité de votre entreprise.

La location de services TI gérés par des experts en technologie de l’information est sans aucun doute le meilleur moyen de rivaliser avec ses concurrents.