Tout ce que vous devez savoir sur le cannabis au Cégep Gérald-Godin

Date - Samedi 27 avril 2019

Horaire - 9 h à 16 h

Durée - 6 heures

Coût - 225 $ (matériel inclus)

Groupe ouvert à tous

Objectif

Se familiariser avec le processus de transformation du cannabis

Participants

Toute personne intéressée par la transformation du cannabis et qui cherche à atteindre un niveau de connaissance requis par cette industrie émergente au Canada.

4-) Licence de micro-producteur:

Comprendre les exigences règlementaires et sécuritaires pour l'obtention d'une licence de micro-producteur de cannabis

Date - 4 et 5 mai 2019

Durée - 12 heures (Deux samedis)

Horaire - 9 h à 16 h

Groupe ouvert à tous

Coût - 400 $ (matériel inclus)

Lieu - Montréal

Objectif

Se familiariser avec le processus entourant la demande d’une licence pour devenir micro-producteur de cannabis;

Détailler la préparation d’une demande de micro-licence de production de cannabis à Santé Canada;

Connaître les documents requis ainsi que les points critiques à aborder pour satisfaire les exigences de Santé Canada et favoriser l’approbation rapide de votre projet.

Toute personne intéressée par la micro-production de cannabis et qui cherche à atteindre le niveau de connaissance requis par cette industrie émergente au Canada.

Cette formation complètera vos connaissances théoriques ou techniques dans les domaines suivants:

Horticulture

Phytochimie

Chimie

Biochimie

Affaires règlementaires

Contrôle qualité

Assurance qualité

Planification

Achats et logistique

Production pharmaceutique

5-) Assurance qualité:

Dates - Les 6 et 7 avril 2019

Horaire - 8 h 30 à 16 h 30

Durée - 14 heures

Coût - 600 $ (matériel inclus)

Lieu - Cégep Gérald-Godin

Objectifs

Se familiariser avec la production du cannabis et des produits de cannabis;

Connaître les règlements en lien avec la production du cannabis et des produits du cannabis;

Connaître les bonnes pratiques de production;

Se familiariser avec la rédaction des méthodes d’exploitation normalisées ciblant les sujets critiques pour Santé Canada;

Identifier les principes qui démontrent la maîtrise d’une usine, surveillance et maintien du système qualité;

Se préparer à l’application des exigences réglementaires (audit d’introduction, exigences d’inventaire);

Connaître et appliquer les bases d’approche portant sur la gestion de risque.

Participants

Toute personne détentrice d’une formation scientifique, intéressée par l’assurance qualité du cannabis et des produits de cannabis recherchant à obtenir les connaissances requises par cette industrie émergente au Canada.