Opération nationale : Sur la route, la sécurité et moi ça clique!

De 2013 à 2017, en moyenne par année, 54 personnes décédées et 140 personnes blessées graves dans un accident ne portaient pas leur ceinture de sécurité (conducteurs et passagers).

Le nombre de personnes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d’autres comportements dangereux comme la consommation d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue.