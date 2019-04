Clinique capillaire Le Mirage: redonnez confiance, estime et dignité grâce à une prothèse capillaire personnalisée

Par le biais de son entreprise, La Clinique capillaire Le Mirage, Marie-Ève Claveau s’est donné une mission. Celle de permettre aux femmes et aux hommes qui voient leurs cheveux tomber en raison d’une maladie ou autre de retrouver confiance, estime de soi et dignité.

En plus de personnaliser des prothèses capillaires au quotidien, l’entrepreneure redonne au suivant. Comment? En remettant au Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges, un pourcentage sur chaque prothèse vendue. De cette façon, elle redonne à la communauté qui lui permet de gagner sa vie comme coiffeuse depuis 20 ans dans la région de Saint-Lazare.

« Ma clientèle est composée de femmes âgées en 20 et 80 ans qui perdent leurs cheveux pour toutes sortes de raisons: maladie, médicaments, choc, stress, anxiété ou autres. J’achète des prothèses et je les transforme en fonction des goûts de la cliente en matière capillaire », précise-t-elle.

Accompagner ses clientes dans la maladie

Pourquoi lui faire confiance ? Parce qu’elle est à l’écoute de sa clientèle, que son souci du détail mérite d’être souligné et que a discrétion et son désir sincère d’aider les autres sont ancrés profondément en elle. Ses deux décennies d’expérience dans le domaine de la coiffure, de l’esthétique et du service à la clientèle font de Mme Claveau la personne parfaite pour accompagner ses clients dans la personnalisation et la mise en place de prothèses synthétiques ou naturelles.

Il y a quelques années, Mme Claveau a suivi une formation pour pratiquer ce métier de prothésiste capillaire. Après s’être bien établie professionnellement, elle ressentait le besoin de relever un nouveau défi.

« Plusieurs de mes clientes combattent la maladie et j’avais envie de les accompagner dans ce processus. J’ai réfléchi à la manière dont je pouvais le faire et j’ai réalisé que c’était un besoin dans la région d’avoir accès à des prothèses capillaires », confie-t-elle.

