Des conseils juridiques gratuits les 13 et 14 avril

Vous avez besoin de conseils juridiques, mais vous n'avez pas les moyens financiers de vous adresser à des professionnels? Les 13 et 14 avril prochains, ce sera la 32e édition de la Clinique juridique téléphonique. De 9h à 16h30, des avocats et notaires bénévoles de partout dans la province offriront gratuitement des conseils juridiques par téléphone.

Cette initiative est rendue possible grâce à une collaboration avec le Jeune Barreau de Québec (JBQ) et l'Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR).

La Clinique juridique téléphonique du JBM est l'occasion pour les citoyens de s'informer de leurs droits et de leurs obligations. Mais c'est aussi une belle façon de rendre la justice accessible pour tous. Qu'il s'agisse de préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail, à la gestion des successions ou autres, les avocats et notaires bénévoles seront disponibles pour répondre aux appels de la population sur l'ensemble du territoire québécois.

Un service juridique gratuit

« Le JBM se réjouit de pouvoir offrir à nouveau des conseils juridiques gratuits à la population québécoise avec cette 32e édition. Il s'agit d'un service efficace qui contribue à améliorer l'accessibilité à la justice. », déclare Me Jonathan Pierre-Étienne, président du JBM. Instigateur de ce projet, le JBM est fier de maintenant offrir ce service deux fois par année en collaboration avec des avocats et notaires de toutes les régions du Québec.



« Le Barreau du Québec croit fermement que l'accès à la justice est essentiel et que nous devons tous continuer de travailler en concertation à son amélioration. Nous sommes fiers de soutenir la Clinique juridique téléphonique du JBM depuis plusieurs années et de constater qu'une action concrète comme celle du JBM inspire des initiatives similaires ailleurs dans le monde », affirme le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin.



« Le CAIJ est fier d'appuyer le JBM dans sa Clinique juridique téléphonique. C'est un rendez-vous incontournable pour tous et nous sommes heureux d'y participer en partageant nos infrastructures et nos ressources informationnelles, et ce, afin de soutenir les avocates et les avocats qui se mobilisent pour aider les citoyens, car on sent que l'impact de la clinique est bien réel. Je participe chaque année à la Clinique juridique et à chacune de celles-ci, il y a de plus en plus de citoyens qui entrent en communication avec nous. À la dernière édition, nous avons eu plus de 3 000 appels et espérons dépasser ce chiffre pour cette 32e édition. », indique la directrice générale de CAIJ, Me Nancy J. Trudel.