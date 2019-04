La Ville de Laval ajoute un outil financier pour les entrepreneurs et entreprises

C’est avec enthousiasme que la Ville de Laval annonce la création d’un fonds flexible à son portefeuille d’outils financiers pour les entreprises. Ainsi, les Fonds locaux d’investissement, qui incluent le FLI et le nouveau FLS, permettront d’accélérer les projets d’affaires grâce à une aide pouvant atteindre 250 000 $ lors de la première ronde de financement. La mise sur pied de cet outil complémentaire favorisera l’accès à du capital aux entreprises lavalloises en phase de démarrage, de croissance et même pour une acquisition dans un contexte de relève d’entreprise.

Afin de s’adapter aux réalités des entrepreneurs d’aujourd’hui, de favoriser l’émergence des entreprises et de soutenir leur développement sur son territoire, Laval est proactive et diversifie ses programmes et outils. « Nous poursuivons notre objectif de stimuler la croissance de l’entrepreneuriat local et de développer les secteurs porteurs et émergents. Ainsi, le programme maintenant offert par la Ville accélérera le développement économique en plus de créer et de maintenir des emplois chez nous. Il servira de levier pour des entreprises à forte valeur ajoutée. Avec l’ajout de ce programme, nous comptons désormais un actif d’un peu plus de 6 M$ disponibles pour les entreprises », souligne Stéphane Boyer, membre du comité exécutif et responsable du développement économique.

Détails du programme

Les Fonds locaux d’investissement englobent le Fonds local d’investissement (FLI) et le Fonds local de solidarité (FLS) et se déclinent en trois volets, soit le volet général, le volet petite entreprise (FLI-PE) et le volet relève. Les Fonds sont gérés par le Service du développement économique de la Ville de Laval, en collaboration avec un comité d’investissement. Constitué de sept membres votant, le comité a pour mandat de s’assurer de la saine gestion du portefeuille d’investissement.

Pour en savoir plus sur ce fonds, visitez le lavaleconomique.com/fr/financement