Le Réseau Technoscience, en partenariat avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation, est heureux de dévoiler les lauréats et les lauréates de la première édition québécoise de l’Odyssée de l’Objet.

Au total, 164 jeunes des quatre coins du Québec ont présenté leurs 28 objets réalisés sur le thème de la survie au Taz Skatepark. Ces objets ont été conçus en équipe de 5 à 7 jeunes avec le soutien d’un designer industriel membre de l’Association des designers industriels du Québec.

C’est aujourd’hui que les équipes lauréates ont été annoncées lors d’une cérémonie de remise de prix animée par l’aventurier et conférencier, Frédéric Dion.

Le Cardio-pelleto et le Gant aliv remportent les grands honneurs!

Le Cardio-pelleto un objet réalisé par une équipe du Collège Sainte-Anne à Montréal qui a remporté la 1ère place pour le 1er cycle. Il s’agit d’un appareil électronique révolutionnaire qui s’accroche à une pelle pour permettre de communiquer grâce à un système Bluetooth avec un capteur installé dans une mitaine ou un gant. Son utilité : surveiller le rythme cardiaque de la personne qui fait un exercice physique dans une situation non idéale et parfois stressante. Concrètement, si son utilisateur réalise une activité physique trop intense qui met en péril son rythme cardiaque, une lumière et une alarme lui signalent qu’il doit faire une pause.

Les membres de l’équipe sont : Alexandru Boiangiu, Sarah Gherina, Peter Hagège, Nayla Rose Loutfi, Amélie Lupien, Éliane Malette et Emmanuela Mecca.

Le Gant-Aliv est un objet réalisé par une équipe de l’École secondaire Évangeline à Montréal qui a remporté la 1ère place pour le 2e cycle. Les femmes actives et les hommes actifs ont tous besoin de leur gant Aliv, un accessoire qui permet de mettre en route une alarme en cas d’agression. Une simple pression sur un interrupteur placé au milieu de la paume permet de lancer une alarme de 120 décibels. De plus, le tissu est constitué de 80 % de bouteilles recyclées. Non seulement il respecte l’environnement, mais il est aussi très élégant!

Les membres de l’équipe sont : Hala Gounaine, Khadijatu Ibrahim, Tayba Jusab, Sara Peti, Sumiyyah Rasool, Habibatou Savadogo et Julianna Camilla Vergara Nuñez.

Découvrez tous les lauréats et lauréates

1er cycle

Médaille d’or

Le Cardio-pelleto

Collège Sainte-Anne, Montréal

Alexandru Boiangiu, Sarah Gherina, Peter Hagège, Nayla Rose Loutfi, Amélie Lupien, Éliane Malette et Emmanuela Mecca

Médaille d’argent

O’ de survie

École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur, Repentigny

Nathan Brouillard, Olivier Bigras, Chloé Picarde et Raphaëlle Daigle

Médaille de bronze

La Pelle infinity

Collège Nouvelles-Frontières, Gatineau

Michel Marleau, Sacha Fusco-Myles, Étienne Hodgson, Tristan Robichaud et Antony Morin

Prix pour la meilleure présentation orale

La hache multifonctionnelle

École Sacré-Cœur de Gracefield

Ève Pilon, Mathis Patry, Jean-Christophe Lacroix, Edouard Mercier, Laurie-Jade Lafontaine, Mikel-Ève Lamoureux et Shawn Guilbault

2e cycle

Médaille d’or

Le Gant Aliv

École secondaire Évangeline, Montréal

Hala Gounaine, Khadijatu Ibrahim, Tayba Jusab, Sara Peti, Sumiyyah Rasool, Habibatou Savadogo et Juliana Camilla Vergara Nuñez.

Médaille d’argent

L’étouffeu

Académie Saint-Louis, Québec

Yanni Chamberland Oliva, Simon Olivier Goulet, Patrick Meunier, Christian Paquet et Dimitrie Siriac

Médaille de bronze

Éco-toile

École secondaire Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire Simon Moras, Éloi Tremblay, Shatane Labrecque, Jacob Knight et David Cornu

Prix pour la meilleure présentation orale

Courir en toute sécurité

Collège Saint-Sacrement, Terrebonne

Simon Beaudet, Vincent Lachapelle, Jacob Lavoie Leroux, Yuchen Liu, Anne-Marie-Li Poulin, Justin Vaillancourt et Yifei Yang

1er et 2e cycles

Prix du ministère de l’Économie et de l’Innovation

SIFFLUS MODULUS

École Marcel-Raymond, Lorrainville

Justin Scaffidi, Laurie Arpin, William Miler, Nicolas Lacroix et Chad Brouillard

Curium

La couverture Merma

École Gabriel-Le Courtois, Sainte-Anne-des-Monts

Rebecca Lévesque, Audrey Anne Roy, Marie-Ève Lévesque et Monika Vallée

Prix Ensemble de survie

Le Qulliq

École Ikusik, Salluit

Nalomi Nassak, Sherisse Pauyungie et Julia Papigatuk

Prix pour la meilleure affiche et le meilleur rapport écrit

Sac offrant secours (SOS)

Polyvalente Le Tournant, Dolbeau-Mistassini

Louis Thibeault, Samuel Morin, Christofer Labrecque, Alyson Lamothe, Pierre-Luc Lamothe et Naomie Brassard

Prix pour la meilleure vidéo P.A.S.P.A.S

Polyvalente Benoit-Vachon, Sainte-Marie de Beauce

Tommy Audet, Joël Vaillancourt, Sarah-Maude Lefebvre, Fabrice Mazuet, Victor Veilleux, Tommy Maheu et Émile Tremblay-Antoine

P rix Écoresponsable Staterra

École secondaire Dalbé-Viau, Montréal

Ana Pacatovici, Chaymae Safsafi, Jasmin Kaur Hundel, Jia Bao Song et Youcef Selkane

Un concours d’origine belge

L’Odyssée de l’Objet est un concours organisé en Belgique depuis 2002 par le Service public de Wallonie. Le Ministère de l’Économie et de l’Innovation a confié au Réseau Technoscience la coordination de cette première édition en territoire québécois.

