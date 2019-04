Best Buy s'engage pour le recyclage des déchets électroniques

Selon un rapport récent émis par le Forum économique mondial, les déchets électroniques sont la source de déchets qui grandit le plus rapidement au monde, avec presque 48,5 millions de tonnes générées en 2018. Chaque Canadien produit environ 20 kg de déchets électroniques chaque année et conserve ou entrepose 75 % des vieux appareils électroniques à la maison au lieu de les recycler. Pour le Jour de la Terre, Best Buy veut changer la donne.

En tant que leader dans la vente au détails de produits électroniques, Best Buy s’est engagé à aider les Canadiens à recycler leurs vieux appareils, et offrira donc deux options de recyclage dans la plupart de leurs succursales au pays :

Plus spécifiquement pour Laval, ces services seront offerts à la succursale du Centre Laval au 1560 Le Corbusier Boulevard.

1. En partenariat avec e-Cycle Solutions et [email protected], ils récupéreront gratuitement les vieilles batteries, caméras ou même instruments musicaux pour les recycler.

2. Vous pourrez échanger certains vieux appareils en échange d’une carte cadeau Best Buy.