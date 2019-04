Investissement de 1,47 M$ pour construire 102 logements sociaux à Laval

La Ville de Laval et la Société d’habitation du Québec (SHQ), gestionnaire du programme AccèsLogis Québec et du programme Rénovation Québec ont consenti près de 1 472 000 $ en aide financière additionnelle à quatre organismes lavallois, dans le cadre du Volet II du programme Rénovation Québec (bonification AccèsLogis Québec).

Aide financière accordée par le biais du PRQ *

Projet Montant La Maison du Pas Sage Construction neuve de 13 unités de logement s’adressant à de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre de l’autisme. Ville de Laval 92 588 $ SHQ 92 588 $ Total 185 176 $ Avenir de femmes Construction neuve de 23 unités de logement s’adressant à des mères monoparentales vivant sous le seuil de la pauvreté et désirant effectuer un retour aux études. Ville de Laval 184 278 $ SHQ 184 278 $ Total 368 556 $ La Maison du peuple Construction neuve de 36 unités de logement destinées à des hommes, des femmes et des familles dont au moins une personne souffre ou a souffert de problèmes de santé mentale. Ville de Laval 248 471,50 $ SHQ 248 471,50 $ Total 496 943 $ Les Habitations l’Envolée de Laval Construction neuve de 30 unités de logement s’adressant à des jeunes de 18 à 25 ans aux prises avec des problèmes d’instabilité résidentielle. Ville de Laval 210 602 $ SHQ 210 602 $ Total 421 204 $ * La Ville et la SHQ se divisent à parts égales les montants offerts par le biais du PRQ (volet II-6 – Bonification de projets AccèsLogis Québec 2018-2019). Ces contributions représentent 15 % du montant de l’aide financière totale accordée dans le cadre du Programme AccèsLogis Québec.

« Nous sommes heureux d’accorder cet important soutien financier permettant la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires sur notre territoire. Les besoins sont immenses et ces projets permettront d’offrir des milieux sains, sécuritaires et abordables à des ménages lavallois dans le besoin », de dire Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable de l’habitation.

Rappelons que le programme AccèsLogis Québec favorise le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées, afin de réaliser des logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.