La Ville de Laval fait le point sur les inondations

Les prévisions d’une hausse des niveaux d’eau et des débits sur les rivières des Mille-Îles et des Prairies se concrétisent de plus en plus.

insi, le nombre d’adresses touchées est grimpé à 1504. Les autorités somment les Lavallois de mettre en place les mesures préventives nécessaires afin de protéger leurs biens.

Mesures déployées dans les zones identifiées

La distribution de sacs de sable a débuté et se fera dans l’ensemble des zones de planification des opérations (A, B, C et D);

Communications automatisées aux citoyens par téléphone;

Fermeture des rues inondées et surveillance des sites sensibles;

Carte interactive de planification des opérations lors des inondations disponible en ligne;

Planification de vigies en porte-à-porte pour détecter les enjeux de sécurité et de santé;

À compter de samedi 20 avril : Ouverture du centre Accès à Laval-Ouest comme lieu de services et d’information, avec présence de la Croix-Rouge.

Dans la foulée, le maire de Laval, Marc Demers, a déclaré l’état d’urgence sur le territoire lavallois en raison des inondations imminentes, et ce, pour les secteurs de la ville situés en zone inondable à récurrence 0-100 ans.

« Cette procédure nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos citoyens. Nous pourrons notamment effectuer les dépenses nécessaires et octroyer tous les contrats qui pourraient être requis, comme l’achat de sable ou d’équipement, sans passer par les processus habituels. Dans ce genre de situation, il est fondamental de pouvoir réagir vite et de façon efficace », a soutenu le maire, Marc Demers.

Rappelons que cette déclaration est possible grâce à la Loi sur la sécurité civile, qui prévoit une mesure d’exception, applicable à certaines conditions, donnant des pouvoirs spéciaux à la municipalité lors de graves sinistres. Il s’agit de la déclaration d’état d’urgence local.

Les experts surveillent de près la situation 24 heures sur 24 afin de détecter toute situation problématique. Les services d’urgence et le 311 sont prêts à répondre aux citoyens qui auraient des questions. Une page Web est mise à jour chaque heure et constitue la référence en cette période de crise : www.inondations.laval.ca