Le Collège Montmorency lance un avis de recherche pour retrouver ses anciens

Les étudiants, les professeurs et les membres du personnel qui ont été de passage au Collège sont invités à rejoindre la nouvelle communauté d’anciens du Collège Montmorency. Les administrateurs passés du Collège et de la Fondation sont également recherchés.

L’objectif de cet avis de recherche est de pouvoir informer les anciens des événements du Collège, notamment des festivités soulignant ses 50 ans, ainsi que du 40e anniversaire des équipes sportives, les Nomades. De plus, cette démarche permettra aux membres de la communauté des anciens de reprendre contact avec d'ex-camarades de classe, d'ex-collègues de travail ou de vieux coéquipiers des Nomades.

Les membres de la communauté des anciens du Collège seront parmi les premières personnes informées des festivités entourant le 50e anniversaire du Collège et les 40 ans des équipes sportives Nomades. Le tout se déroulera durant l’année scolaire 2019-2020, dont des activités de retrouvailles organisées par les différents départements d’enseignement, le Collège et la Fondation.

« Depuis 1969, le Collège Montmorency forme une relève qualifiée et compétente dans une variété de domaines professionnels. Nos étudiantes et étudiants sont des individus engagés et ouverts sur le monde. Jour après jour, ils sont la fierté de notre communauté. Quant à nos employés, ils mettent tout en œuvre pour les aider dans leur réussite éducative. Je les en remercie. Pour nos 50 ans, nous avons envie de renouer avec nos anciens afin de célébrer cette année marquante de notre histoire et pour saluer leur contribution, chacun à leur façon, pour faire du Collège Montmorency un chef de file dans le réseau de l’éducation », mentionne le directeur général du Collège, Olivier Simard.

Rendez-vous au cmontmorency.qc.ca/anciens pour remplir le formulaire d’adhésion.