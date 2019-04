4 travaux de printemps pour votre maison

Quad les beaux jours arrivent, on a tous envie de profiter de nos extérieurs, jardin ou terrasse. Mais c’est le moment aussi de remettre sa maison sur pied. Certains travaux sont en effet indispensables à son entretien, histoire de passer un été serein !

1)Nettoyer le système de ventilation

Le nettoyage du système de ventilation est indispensable pour lutter contre la pollution de l’air intérieur. L’air vicié, chargé d’acariens et de CO2, doit être correctement évacué. Une bonne ventilation est le meilleur rempart contre l’humidité et la moisissure. De nombreuses maladies respiratoires seront ainsi évitées.

La VMC et les grilles d’aérations doivent être nettoyées à l’aide d’un chiffon humide. Pour cela, coupez le courant et démonter les bouches d’aération, dégraissez aussi l’intérieur des bouches et les filtres. Attention, le conduit extérieur sera pris en charge par un professionnel.

2)Vérifier votre toiture

Il est temps de faire un bilan de santé de votre toit, il a subi les intempéries de l’hiver, la neige, le vent et le gel. Vérifiez les joints d’étanchéité pour éviter les infiltrations.

Si votre toit est plat, portez une attention particulière au drain, il doit être bien dégagé. Nettoyez aussi le revêtement et les gouttières.

S’il est en asphalte, vérifiez que les graviers le recouvrent parfaitement pour le protéger. Dans tous les cas, louez un garde-corps temporaire afin de réaliser ces travaux en toute sécurité. Profitez-en pour ramoner votre cheminée et nettoyer votre appareil à combustion.

3)Refaire l’isolation

L’hiver a été rude et vous avez consommé anormalement de l’énergie ? 30% des déperditions de chaleur sont dues à un défaut d’isolation. Un bilan thermique est peut-être nécessaire. Prévoyez d’isoler vos combles, d’améliorer l’isolation de vos fondations et vérifiez l’état de vos fenêtres. Le programme Réno Vert permet d’obtenir des crédits d’impôt, c’est le moment d’en profiter !

4)Jardiner

Vous pouvez à présent préparer votre terrain pour l’été. Enlevez les protections hivernales de vos arbres et arbustes avant la formation des bourgeons de manière à ne pas les faire tomber ensuite. Coupez les branches mortes, taillez vos haies, ramassez vos débris sur les allées et nettoyez vos entrées. Préparez la plantation de votre pelouse en aérant la surface puis semez !

Les travaux de printemps concernent aussi votre intérieur. En dehors du nettoyage en profondeur du sol au plafond, vous pouvez aussi faire le tri dans vos placards !