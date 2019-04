La Ville complète le déploiement de sa collecte des matières organiques

L’année 2019 marquera la fin du déploiement de la collecte des matières organiques dans les résidences de sept logements et moins à Laval. D’ici la fin septembre, 44 000 nouvelles recrues s’ajouteront à l’équipe et se rallieront au cri « Allez les bruns ! » complétant ainsi le déploiement à l’ensemble des 130 000 résidences.

« La collecte des matières organiques a permis en 2018 de détourner des sites d’enfouissement et de valoriser 14 626 tonnes de matières, ce qui représente une moyenne de 290 kg par foyer. La réponse des Lavallois est plus que positive. Nous constatons effectivement que plus de 95% des Lavallois desservis par la collecte y participent. Ce bilan positif ne fera que s’accroître avec le déploiement du service à l’ensemble du territoire », a déclaré Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Sainte-Rose.

À propos des 44 000 nouveaux joueurs

Dès la mi-avril, 26 000 foyers lavallois ont reçu leur trousse de collecte. À compter de la fin août, les 18 000 dernières adresses s’ajouteront aux parcours existants. La carte détaillée du déploiement peut être consultée en ligne au www.allezlesbruns.laval.ca.

La campagne de promotion et de sensibilisation aux bonnes pratiques de collecte des matières organiques se décline sous une thématique sportive, Allez les Bruns, afin de fédérer les « joueurs » autour d’un objectif commun. Au cours des prochaines semaines, les nouvelles recrues recevront le matériel nécessaire pour commencer leur carrière dans l’équipe des Bruns :

un minibac pour le comptoir de cuisine;

un bac roulant brun pour la collecte;

un journal Plan de match, qui est le guide de collecte des matières organiques;

des outils de rappel (affichette, autocollant) à conserver.

Les recrues recevront également la visite de la brigade verte du Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté, qui fera du porte-à-porte dans les nouveaux secteurs desservis au cours des semaines suivant la livraison des bacs bruns.

Finalement, les citoyens sont invités à suivre les conseils du coach, disponibles dans le journal, en ligne ou sur les médias sociaux, afin de faciliter leur adhésion au service et pour connaître les bonnes pratiques.

Rappelons que l’implantation de la collecte des matières organiques a démarré à l’automne 2016. L’objectif : satisfaire aux exigences gouvernementales visant la valorisation de 60 % des matières organiques générées sur le territoire. À noter que certains secteurs de Champfleury, Chomedey et Laval-des-Rapides bénéficient de ce service depuis 1996.

Renseignements : 311 — www.allezlesbruns.laval.ca