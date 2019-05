Chasse aux bébittes aquatiques - 24 heures de science

Dans le cadre du 24 h de science, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) présente l’activité de chasse aux bébittes aquatiques qui aura lieu le samedi 11 mai de 13h à 16h.

Devenez des biologistes en herbes à travers une chasse aux bébittes, afin de déterminer l’état de santé du cours d’eau. Les participants seront appelés à capturer des insectes sur la berge des baigneurs. Pour ensuite, se diriger dans le Lab’Eau du Centre d’interprétation de l’eau pour les identifier à l’aide d’un microscope et d’un guide d’identification. Une fois les résultats compilés il sera possible d’établir leur degré de sensibilité à la pollution et ainsi déterminer la qualité de l’eau de la rivière des Mille-Îles. N’ayez crainte après identification, les insectes seront retournés en vie dans la rivière !

L’activité est gratuite toutefois il nécessaire de s’inscrire par téléphone au 450-963-6463, ou par courriel à [email protected] Il est préférable d’être âgée de 6 ans et plus. Lors de la prise des insectes, tous les jeunes doivent porter une veste de sauvetage et des bottes de pluie. La chasse aux bébittes aquatiques sera annulée en cas de pluie.

24 heures de science

Cette année pour le 24 heures de science, plus de 450 activités de science et technologies sont prévues dans l’ensemble de la province. La grande majorité des activités est gratuite. Tous les aspects de la science sont abordés: biologie, chimie, mathématiques, santé, sciences humaines, etc. Pour choisir vos activités, rien de plus simple: un moteur de recherche facile à utiliser est disponible sur www.science24heures.com. Le festival, organisé par Science pour tous et reconnu par l’UNESCO, fait également partie de l’Odyssée des sciences, un évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Cette année, pour sa 14e édition, le 24 heures de science se concentre sur à la Terre de demain. Ce thème met l’accent sur le futur et sur l'environnement. Dans cette période critique face aux changements climatiques, nous voulons mettre en avant la situation, les initiatives à toutes échelles, et les solutions possibles. Le thème ouvre également sur de nombreux sujets, liés aux futures découvertes et aux avancées scientifiques et technologiques. Intelligence artificielle, nouvelles technologies, découverte d’exoplanètes, et bien plus encore !

Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) - Situé à Laval, à l’intérieur même de la station de production d’eau potable de Sainte-Rose, le C.I.EAU a pour mission promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce à travers son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation. Site : www.cieau.qc.ca

Lieu : 12 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3.