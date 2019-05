La marche du Grand Défoulement se tiendra à Laval

Issue du partenariat entre la Fondation québécoise du cancer et la Fondation Maxime-Letendre, la première édition lavalloise de la marche du Grand défoulement se tiendra au Centre de la nature de Laval le samedi 5 octobre 2019.

Le Grand défoulement, une célébration de la vie

Cette marche s’inscrit dans un vaste mouvement de solidarité à l’échelle lavalloise, mouvement qui implique la Ville de Laval ainsi que la Commission Scolaire de Laval.

Ainsi, chacun, grand et petit, pourra y participer en trouvant le défoulement qui lui convient. Des centaines de personnes, parmi lesquelles des personnalités publiques dont le maire de Laval M. Marc Demers qui agira comme ambassadeur de l’événement, seront présentes pour démontrer collectivement leur appui aux personnes touchées par le cancer et leurs proches.

Chaque année, 53 000 Québécoises et Québécois reçoivent un diagnostic de cancer. C’est pour cette raison que la Fondation québécoise du cancer et la Fondation Maxime-Letendre se sont associées afin de rassembler tous les Lavalloises et les Lavallois dans un grand mouvement de solidarité pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, pour saluer la présence de ceux qui sont guéris ou souligner la détermination de ceux qui affrontent la maladie.

Faites partie de ceux qui participeront cette année à cette marche. Familles, collègues, amis, unissez vos forces pour amasser des fonds et soutenir ces Lavalloises et Lavallois touchés par le cancer. C’est l’occasion parfaite de vous faire du bien et faire du bien autour de vous!

Au programme de cette belle journée, vous marcherez l’équivalent d’environ 5 km dans une ambiance festive. Animations musicales, présentations, massothérapie et autres se succéderont pour vous divertir. Soyez des nôtres dès 17 h afin de profiter de cette marche remplie d’espoir, de joie et de vie.

Inscrivez-vous dès maintenant : www.lamarchegdlaval.ca/

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches.

À propos de la Fondation Maxime-Letendre

Fondée en 2005, la Fondation Maxime-Letendre s’est donné comme mission d’améliorer la qualité de vie des patientes et des patients du Centre intégré de cancérologie de la Cité de la santé de Laval.