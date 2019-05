La meilleure option de financement automobile

Lorsque vous souhaitez faire l’acquisition d’une nouvelle automobile, vous devez vous questionner sur plusieurs aspects, comme le budget dont vous disposez pour cet achat important. Évidemment, très peu de gens possèdent la totalité du montant nécessaire à l’achat d’une voiture, particulièrement s’il s’agit d’une voiture neuve. De là l’importance de faire un choix judicieux quant à votre méthode de financement puisque contrairement à ce que l’on croit, plusieurs différences existent parmi les méthodes de financement possible pour votre paiement.

Financement offert chez le concessionnaire

La plupart des concessionnaires ont une compagnie de crédit lui étant attitrée. Lorsque vous faites financer directement chez le commerçant, il s’agit d’une vente à tempérament. C’est-à-dire que vous devrez payer votre automobile en effectuant une série de versements, sur une période préalablement fixée. Ainsi, le commerçant demeure propriétaire de la voiture jusqu’à ce que vous l’ayez payée en totalité, même si vous en prenez possession au moment de l’achat.

Si le concessionnaire vous propose de faire un achat à 0% d’intérêt, il est très important de lui demander si le taux d’intérêt est identique au taux de crédit qui paraîtra dans le contrat. Vous éviterez ainsi de mauvaises surprises.

Financement dans une institution financière

Lorsque vous ne faites pas affaire avec le concessionnaire directement, il est très probable que vous vous tourniez vers votre institution financière. En effet, cette solution peut être attrayante puisque cela pourrait vous permettre de profiter d’une réduction offerte par le concessionnaire aux clients payant en argent comptant.

Un choix demeure : opterez-vous pour un prêt automobile ou un prêt personnel? D’un point de vue juridique, le premier prend généralement la forme d’une vente à tempérament, comme lorsque vous faites une entente chez le concessionnaire. Votre voiture sera donc la possession de l’institution financière jusqu’à ce que le prêt soit entièrement réglé. Si vous choisissez de faire un prêt personnel, vous pourrez vendre votre véhicule en tout temps, sans que cela nécessite une autorisation de la banque. C’est une option qui s’avère donc beaucoup plus souple.

Financement en ligne

Le financement en ligne est probablement la méthode la plus simple, la plus rapide à ce jour. Une fois que vous avez trouvé la voiture qui vous intéresse, vous devez vous rendre en ligne afin de remplir un formulaire vous donnant accès à ce système de financement simplifié. Le formulaire, relativement court, vous demande des informations de base comme votre nom, votre courriel ainsi que le modèle de voiture pour lequel vous aimeriez obtenir un financement. Une fois que les informations sont entrées, vous recevrez votre approbation dans un délai de dix minutes, seulement! De plus, plusieurs de ces entreprises offrant le service de financement en ligne proposent aussi un large inventaire de voitures, disponibles pour le financement.

Il est important de noter que ce type de financement est accessible à tous, que vous ayez fait une faillite, que vous ayez déjà accusé des retards de paiement ou même si votre demande avait été précédemment rejetée par votre institution financière. Il s’agit d’une méthode de financement garantie avec un taux d’approbation à 100%.