Près d’un demi-million de dollars remis à la Fondation Martin-Matte depuis 10 ans !

C’est sous la thématique Fidèle depuis 10 ans que le Service de police de Laval (SPL) a remis aujourd’hui à la Fondation Martin-Matte les recettes de l’édition 2019 de son calendrier des maîtres-chiens. Le montant amassé cette années’élève à 41 736 $, ce qui porte à près d’un demi-million de dollars la contribution du SPL à la Fondation depuis dix ans.

Pour souligner cette contribution exceptionnelle, l'humoriste Martin Matte était présent, accompagné de sa mère, Mme Nicole Desjardins, membre du conseil d’administration de la Fondation Martin-Matte, du directeur du SPL, M. Pierre Brochet, ainsi que des membres de la Section cynophile.

« C’est avec fierté que nous soulignons aujourd’hui une décennie d’implication envers les victimes d’un traumatisme crânien. Année après année, les membres de la Section cynophile, en collaboration avec de nombreux partenaires, se dévouent pour mener à bien cette campagne qui a des retombées positives pour les victimes et leur famille. La générosité et la solidarité dont ils font preuve sont des valeurs prônées par notre organisation et ils sont nombreux à les endosser », a mentionné le directeur Pierre Brochet.

Le SPL s'associe à cette cause depuis le décès du maître-chien Éric Lavoie, des suites d'un traumatisme crânien. Il s'était blessé lors d'un accident de la route alors qu'il répondait à un appel d'urgence.

« L’initiative et la fidélité des policiers maîtres-chiens de Laval envers la Fondation me touchent beaucoup. Les dons amassés avec la vente des calendriers servent, entre autres, à financer des activités de loisir et de répit aux personnes vivant avec un traumatisme crânien sur le territoire de Laval. Un énorme merci à tous les policiers, aux commanditaires et aux détenteurs de ce beau calendrier. Vous améliorez la qualité de vie de plusieurs personnes qui en ont grandement besoin », a mentionné Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation.

La Fondation Martin-Matte contribue à offrir une meilleure qualité de vie aux enfants et aux adultes vivants avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. En 2007, Martin Matte a créé la Fondation pour venir en aide à son frère victime d’un traumatisme crânien lors d’un accident de voiture en 1986. Christian vit depuis 2008 dans la toute première Maison Martin-Matte, située à Laval.

Rappelons qu’il est possible de se procurer le calendrier des maîtres-chiens 2019 au coût de 5 $ sur le site Web de la Fondation au fondationmartinmatte.com.