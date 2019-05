Douleurs aux pieds

En tant qu’humain, ou qu’être vivant bipède, notre principal moyen de transport est celui avec lequel nous sommes nés : nos jambes. Comme nous passons la majeure partie de notre journée au travail ou à l’école, nos jambes sont très exploitées et plus particulièrement, nos pieds. Il vous arrive probablement d’avoir mal aux pieds, à la plante ou sur le dessus, ou même sur les côtés. Nos pieds subissent les retombées de notre poids, notre posture, la qualité de nos chaussures, etc. Cette surutilisation engendre souvent plusieurs problèmes qui nécessitent des interventions particulières ou encore le port d’orthèses plantaires.

Orthèses plantaires?

Les orthèses plantaires sont un outil thérapeutique puissant et polyvalent. Ce sont des semelles que l’on insère dans les chaussures qui sont utilisées pour soulager ou prévenir des douleurs et des pathologies causées par le désalignement des pieds. Grâce aux semelles, le pied demeure bien en place dans la chaussure. Leur but ultime est d’améliorer la fonction du membre inférieur et d'apporter du support ou de compenser une déficience de celui-ci.

Il existe aussi des orthèses plantaires spécialement conçues pour les gens pratiquant des activités sportives fréquemment. En effet, bien que certaines orthèses de tous les jours conviennent pour le sport, il reste que les mouvements que font nos pieds lors des activités sportives diffèrent de ceux à la marche. Par conséquent, il est conseillé à ceux qui pratiquent un sport plus régulièrement d’avoir des orthèses adaptées. Ces semelles qu’on insère dans nos chaussures de sport sont utilisées pour optimiser notre alignement biomécanique. Ainsi, elles répartissent les charges uniformément pour qu’à chaque poussée, le pied soit plus efficace et performant.

Elles serviront également à traiter et prévenir les blessures sportives. Un désalignement minime entraîne beaucoup plus rapidement des blessures aux sports qu’à la marche puisque les forces sont plus élevées et répétées continuellement.

Il est important de comprendre que les orthèses plantaires ne sont pas réservées aux adultes : elles peuvent aider tant les adultes, que les enfants.

Pour soigner quoi?

Au départ, on pense souvent que les orthèses plantaires servent uniquement à ceux qui ont les pieds « croches » ou plats. Toutefois, ce n’est pas exactement cela. En effet, elles peuvent aider à soigner ces problèmes, mais elles sont aussi utiles pour les bursites, les tendinites, les épines de Lenoir, les oignons, les orteils marteaux, les douleurs aux genoux, les douleurs au bas du dos, etc.

Les bénéfices sont grands tant au niveau de la posture et de l’équilibre qu’au niveau des répartitions des pressions sur les plantes de pieds et des douleurs.

Comment fonctionne le traitement?

Il faut commencer par faire évaluation de la fonction des pieds, de la posture, de la démarche et des pressions plantaires synchronisés à des caméras. Ensuite, un moulage en trois dimensions de votre pied, ou vos pieds, en position optimale est effectué. Puis, vous recevez votre prescription d’orthèses en fonction des résultats de la précédente évaluation. Les matériaux peuvent varier et répondent aux besoins spécifiques de chacun. Finalement, vous aurez droit à un suivi permanent grâce aux capteurs de pression sont intégrés aux chaussures ce qui permet de mesurer l’effet des orthèses sur le comportement du pied.