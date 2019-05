Êtes-vous plutôt vacances nature ou vieilles pierres ?

Avec l’arrivée du printemps, l’été qui approche, on rêve de projets de voyages lointains. Mais où aller ? Certains s’imaginent déjà sur une plage de sable fin, d’autres envisagent une destination plus culturelle, voire archéologique, mais peu touristique. Pourquoi ne pas tout concilier? Nos idées de voyages pour contenter tout le monde !

Farniente et immersion culturelle

À l’écart des touristes, il existe en Grèce un petit port de pêche adorable à flanc de falaise plein de charme : Parga ! Avec ses maisons colorées, ses rues pavées à l’ancienne, ses boutiques artisanales, ses marchés et sa gastronomie locale, vous serez tout bonnement conquis.

Côté vestiges, vous visiterez les ruines du château vénitien, mais surtout, vous ferez une excursion entre deux baignades à Corfu vers le parc archéologique de Mon repos à la découverte des vestiges de la cité antique. Votre visite ne s’arrêtera pas là. Prolongez votre séjour par la visite de la villa néoclassique qui servait de villégiature à l’aristocratie locale, un vrai bijou architectural.

Exotisme et surf

L’île de Sumba en Indonésie, voisine de Bali, est encore préservée. Vous goûterez là à sa forêt tropicale, ses cascades et ses nombreux spots de surf. C’est un havre de paix au cœur de la nature, en témoigne le peu de routes goudronnées qui s’y trouvent. Mais l’Histoire est là avec ses immenses mégalithes néolithiques qui parsèment toute l’île. Vous y découvrirez de nombreux villages pittoresques et les joutes à cheval traditionnelles, sans compter les plages tout simplement paradisiaques.

Entre montagne et volcans

Amateurs de géologie et randonneurs, une seule destination : Quito, la capitale la plus haut perchée du monde ! Son centre historique vous réjouira, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il faut dire que la ville compte de nombreuses églises coloniales, des musées et des galeries d’art très riches. Et côté nature, vous aimerez randonner à travers les paysages volcaniques de la région à couper le souffle.

Plages et faune sauvage

L’Afrique du Sud est la destination idéale pour son climat en été, surtout en août. Réputé pour ses parcs animaliers, le parc Kruger notamment, le pays offre une grande diversité : ses plages sur la côte, ses villes comme le Cap ou Johannesburg, et bien d’autres merveilles entre mer et montagnes. Pour ne rien manquer, contactez une agence de voyages sur mesure pour organiser un circuit complet. Vous ne serez pas au bout de vos surprises !