La Fête des voisins du 8 juin : un moyen de créer des liens !

Le 8 juin prochain aura lieu la Fête des voisins ! Promu par le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), l’événement est l’occasion parfaite pour améliorer la dynamique entre voisins.

À 10 jours de l'événement, des centaines de municipalités, organismes locaux et citoyens de partout au Québec se sont inscrits à la Fête des voisins 2019. Des milliers de voisins des quatre coins de la province sont attendus pour célébrer le samedi 8 juin, et il n'est pas trop tard pour organiser une fête et l'inscrire sur le site de la Fête des voisins au https://rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins.

Une formule simple aux bienfaits multiples

Que ce soit pour un intime « 5 à 7 » de quelques maisons environnantes ou un spectacle grandiose dans la rue, l’idée est de donner la chance aux gens qui se croisent au quotidien de créer des liens. L’originalité du concept est simple : ce sont les citoyens eux-mêmes qui organisent la fête dans leur voisinage. Les municipalités et les organismes locaux sont invités à jouer le rôle d’ambassadeur afin de promouvoir la Fête des voisins, offrir des outils promotionnels ou encore faciliter l’organisation de fêtes citoyennes en mettant à disposition des espaces publics.

En créant des liens entre voisins, la Fête des voisins favorise l’appartenance, l’entraide, le sentiment de sécurité et rapproche les générations et les diverses communautés. Selon Ariane Pichette Neveu, directrice générale par intérim au RQVVS, les résultats sont même visibles : « La plupart de nos participants sondés remarquent que les gens d’un même voisinage se saluent et se parlent plus après la Fête des voisins. »