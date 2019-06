Dans le cadre du mois de l’eau, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) propulse la Fête de la rivière, le samedi 8 juin de 12 à 17 h, à la berge des Baigneurs, au 13 rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3.

Apportez votre repas, des animations et des kiosques de sensibilisation seront sur place. Ce sera également le dévoilement du lauréat du Prix de la relève Eau André-Perrault.

De plus, vous êtes encouragé à venir à vélo, afin d’effectuer le circuit court du Rallye des rivières. Il s’agit d’un parcours menant à des bornes d’interprétations situé sur différentes berges de la Rivière-des-Mille-Îles. Ces arrêts éducatifs vous permettent de découvrir les milieux humides, plages, aires de conservation, moulins et barrages, lieux de détente et stations d’eau qui jalonnent la rivière

Situé à Laval, à l’intérieur même de la station d’eau potable Sainte-Rose, le C.I.EAU est un lieu unique au Québec. Organisme à but non lucratif, sa mission consiste à promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau, et ce, au moyen de son exposition permanente, son offre pédagogique en laboratoire et toutes ses autres activités d’animation. Pour plus d'information, consultez le site Web suivant : www.cieau.qc.ca.