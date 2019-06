Rappel de pyjamas pour enfants pour risque d'inflammabilité

Santé Canada procède au rappel de vêtement pour enfants vendus par l'entreprise québécoise Perlimpimpin en raison d'un risque d'inflammabilité.

Le présent rappel vise deux modèles de sacs de nuit à pattes de la compagnie Perlimpinpin inc. soit les sacs de nuit à pattes composés à 100 % de polyester à l'extérieur et la doublure intérieure à 65 % de polyester et 35 % de coton et le modèle composé à 70 % de rayonne de bambou et de 30 % de coton. Seuls les items achetés entre août 2018 et mai 2019 sont visés par le présent rappel.

Santé Canada a déterminé que les produits rappelés contreviennent aux dispositions de la loi canadienne sur l'inflammabilité des vêtements de nuit pour enfants. S'ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent entrer en contact avec un élément de cuisinière, une bougie, une allumette ou une source d'incendie. S'ils s'enflamment, ils brûlent rapidement et l'enfant risque de subir des brûlures corporelles graves et étendues.

En date du 31 mai 2019, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise au Canada.