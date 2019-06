Dévoilement du Plan de développement culturel de la région de Laval

Deux ans jour pour jour après la tenue du Sommet de la culture, un moment charnière du processus de consultation ayant mené au plan, la Ville de Laval et Culture Laval dévoilent le premier Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL), qui sera déployé au cours des cinq prochaines années.

Ce plan est le fruit d’une vaste concertation régionale à laquelle ont contribué environ 600 participants. Conçupar et pour la communauté, il reflète une volonté claire de faire de la culture un véritable pilier du développement durable, avec des effets structurants sur l’ensemble du territoire lavallois.

Tourisme Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), la Commission scolaire de Laval (CSDL) et le Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (ROCAL) ont collaboré à l’élaboration du PDCRL et à titre de cosignataires, se sont engagés à participer concrètement à sa mise en œuvre.

Le positionnement de Laval comme leader culturel incontournable

Le PDCRL touche à de nombreux aspects du développement culturel : pratique artistique professionnelle, éducation aux arts, mise en valeur du patrimoine, citoyenneté culturelle, rayonnement, infrastructures, etc. Au nombre des grands projets figure notamment la mise à niveau de plusieurs bâtiments culturels, dont les bibliothèques, et le développement d'institutions culturelles majeures, comme le Musée Armand-Frappier.

« La Ville de Laval est fière des partenariats mis en place dans le cadre du PDCRL et elle s’engage à fournir les ressources nécessaires à la réalisation de cet ambitieux projet de développement culturel. La culture est essentielle à la qualité de vie des citoyens, en plus de contribuer au rayonnement de Laval, 3e plus grande ville du Québec, à travers la région métropolitaine et même aux échelles nationale et internationale. »

Marc Demers, maire de Laval

« Quel plaisir de constater que nos efforts pour faire rayonner la culture lavalloise portent enfin ses fruits! Tous les acteurs du milieu ont travaillé main dans la main pour élaborer ce plan de développement culturel, une première à Laval ! »

Aline Dib, conseillère de Saint-Martin et responsable des dossiers reliés à la culture et aux arts.



Un financement à la hauteur de Laval, 3e plus grande ville du Québec

La mise en œuvre du PDCRL s’accompagnera d’une augmentation du financement public en culture. En effet, la Ville a entériné, le 7 mai dernier, une entente financière avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC) totalisant 2 872 112 $ sur deux ans, pour laquelle chaque partenaire investit 50 % de la somme totale. Il s’agit d’un investissement majeur pour Laval, car il représente plus du double du montant de la dernière entente entre la Ville et le MCC, en 2018, qui était de 684 620 $.

« Cette nouvelle entente est le fruit d’un travail de concertation remarquable entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Laval. Elle permettra de soutenir le développement d’activités culturelles favorisant la participation citoyenne et la mise en valeur du territoire. Je suis très fière de voir une municipalité soucieuse d’offrir à sa population un accès privilégié à la culture. »

- Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Un grand rêve collectif

« Le PDCRL traduit les ambitions et la mobilisation de la communauté lavalloise autour d’une vision commune : le plein déploiement du potentiel culturel lavallois, à travers la participation des citoyens et le dynamisme de tous ses acteurs régionaux. À présent, nos fondations sont plus solides et nous construisons ensemble, étape par étape, le chemin qui nous mènera vers ce grand rêve collectif. L’engagement des cosignataires et des partenaires fera de Laval un acteur-clef de la scène culturelle québécoise et l’inscrira dans les grandes mouvances culturelles de notre époque. La réalisation du PDCRL permettra à la culture de jouer pleinement son rôle dans notre région. »

Sylvie Lessard, présidente de Culture Laval.

La participation active des cosignataires du PDCRL

« Encourager la réussite éducative de nos 56 000 élèves passe également par l’intégration des arts dans les différents apprentissages et par la participation à la vie culturelle. C’est pourquoi la Commission scolaire de Laval s’engage activement dans cette démarche régionale de développement culturel. »

Louise Lortie, présidente de la CSDL

« Mailler les milieux des affaires et de la culture au service du bien commun, on s’y engage! Nous travaillerons à faire connaître et reconnaître les deux secteurs de part et d’autre et ainsi, à développer le réflexe de collaborer. »

Louise Leroux, présidente-directrice générale de la CCIL

« En tant que catalyseur de l’industrie touristique lavalloise, Tourisme Laval s’engage à accompagner les acteurs culturels lavallois et à contribuer à leur rayonnement. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

« L’amélioration des conditions de la pratique artistique professionnelle lavalloise étant au cœur de notre mission, c’est avec conviction que nous nous engageons à contribuer pleinement à la mise en œuvre du PDCRL. »

Louise Thibault, directrice générale du ROCAL

Pour découvrir le plan, consultez repensonslaval.laval.ca/ vieculturelle.