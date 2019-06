4 erreurs à éviter pour réussir sa vidéo corporate

Pour gagner en visibilité, de plus en plus d’entreprises diffusent leur propre vidéo corporate. Qu’il s’agisse d’attirer des candidats, de révéler l’envers du décor au public ou de séduire des clients en montrant un visage plus humain, le film d’entreprise présente de nombreux avantages. Mais pour réussir sa vidéo corporate, il y a plusieurs erreurs à éviter…

1.Improviser

Une première erreur est de créer une vidéo corporate, sans avoir de stratégie. Quel est votre objectif ? Quelles sont vos cibles ? Où et comment allez-vous la diffuser ? Avant même de concevoir votre vidéo, commencez par répondre à ces questions stratégiques.

Sur cette base, vous pourrez ensuite construire un plan d’action. Scénario, dialogues, casting, textes à incruster, planning, logistique, etc. Rien ne doit être laissé au hasard.

2.Ne pas prévenir les employés

Deuxièmement, il est indispensable d’intégrer les collaborateurs concernés dans le projet. N’attendez pas le jour du tournage pour leur annoncer qu’ils vont être filmés !

Au contraire, prévenez-les plusieurs jours avant, donnez-leur le temps de se préparer. Communiquez-leur les enjeux et le script de la vidéo, et ce que vous attendez d’eux pendant le tournage. Vous pouvez même leur demander leur avis et obtenir des idées intéressantes pour améliorer votre futur film d’entreprise.

3.Avoir du matériel de mauvaise qualité

Un troisième aspect à ne surtout pas négliger est le matériel. Pour créer une vidéo de qualité, il vous faut un équipement de qualité. Cela concerne évidemment les images, qui doivent être filmées avec une bonne caméra – pas un simple smartphone. Si votre budget le permet, faites appel à un cameraman qualifié.

Attention également au son : il doit être clair et parfaitement net. Dans l’idéal, utilisez un micro professionnel.

4.Négliger le montage

Enfin, ne négligez pas le montage de votre vidéo corporate. Vous pouvez avoir les meilleures scènes possible… si votre montage est mauvais, toute votre vidéo le sera.

Pour réaliser le montage de votre film en interne, il est préférable de s'inscrire à une formation de montage vidéo avant. De cette façon, vous aurez toutes les clés en main pour monter correctement votre vidéo. Transitions, effets sonores et visuels, ajout de texte, etc. Avec un bon montage, vous mettrez vos images en valeur… et celle de votre entreprise par la même occasion.

Conclusion

Évitez ces erreurs classiques et votre vidéo d’entreprise sera une réussite !