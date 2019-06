Fondation du cancer du sein du Québec : les artistes québécois invités à créer une œuvre d’art qui marquera ses 25 ans

La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) invite les artistes québécois à soumettre leur candidature pour la création d’une œuvre d’art qui marquera ses 25 ans. Pour célébrer cet anniversaire, une œuvre d’art temporaire sera exposée dans le parc urbain square Dorchester au cœur du centre-ville de Montréal, le 3 octobre prochain. Sera-t-elle la vôtre?

Produite à partir de soutiens-gorge fournis par la FCSQ, cette réalisation représentera les 25 années de dévouement de la fondation à augmenter le taux de survie des personnes atteintes et à améliorer leur qualité de vie. Cette œuvre bénéficiera d’une importante visibilité, alors qu’elle sera exposée pendant toute une journée, le 3 octobre 2019, dans un lieu très achalandé de la métropole.

Conditions à respecter

Ouvert aux artistes amateurs et aux professionnels;

Ouvert aux artistes de tout le Québec;

Dimension de l’œuvre d’art : taille humaine;

L’œuvre doit être transportable du lieu de conception au lieu d’exposition;

La FCSQ fournira les soutiens-gorge.

Les artistes doivent soumettre par courriel :

Un court texte expliquant la démarche artistique (maximum 1 page);

Un portfolio complet.

Les artistes intéressés peuvent déposer leur candidature à : [email protected]. La date limite est le 29 juillet 2019.

L’impact de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) est le seul organisme philanthropique qui s’assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis plus de 25 ans, elle a ainsi récolté plus de 46 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d’une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches.

Les fonds amassés par la FCSQ sont également investis en soutien à l’innovation, la sensibilisation et l’éducation. Chercheurs, bénévoles, donateurs, familles, tous sont liés par le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein afin d’en arriver un jour à atteindre la guérison complète.