Parcours des héros 2019 : une course unique et des activités pour toute la famille!

Famille et amis sont invités à venir encourager les athlètes, le samedi 7 septembre prochain, de 8 h 30 à 15 h au Centre de la nature de Laval, pour la 4e édition du Parcours des héros, dont le but est de soutenir financièrement les activités des Olympiques spéciaux Québec. Des jeux, de l’animation et plusieurs activités entièrement gratuites sont offerts dans le cadre de cet événement unique!

Des activités pour toute la famille



En plus d’encourager les athlètes durant la course, cette journée est dédiée aux familles avec des activités pour tous les goûts. Les enfants pourront se mettre au défi en effectuant le miniparcours des héros gratuitement. Il est aussi possible de faire la visite d’une auto-patrouille, d’assister à des démonstrations des maîtres-chiens et bien plus. Deux spectacles de cheerleading sont au programme, dont un par des jeunes ayant une déficience intellectuelle. L’équipe d’animation du Rocket de Laval sera également sur place.

Organisée par le Service de police de Laval, cette course de cinq kilomètres est une belle occasion d’inclusion sociale, par le sport, pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Les équipes, formées de quatre personnes, sont jumelées à un athlète des Olympiques spéciaux. L’objectif n’est pas de franchir le fil d’arrivée dans le meilleur temps possible, mais bien de s’entraider pour surmonter chacune des épreuves. Chaque participant est donc un gagnant!

« Le Service de police de Laval est fier de soutenir le mouvement Olympiques spéciaux. Cette course, organisée de toutes pièces par nos policiers, s’inscrit dans nos valeurs de respect, d’esprit d’équipe, d’intégrité et de diversité. Depuis maintenant quatre ans, cet événement a permis de récolter plus de 100 000 $ pour Olympiques spéciaux Québec. Cet argent est non seulement important pour ces jeunes, mais il permet aussi de sensibiliser le public à la cause des personnes présentant une déficience intellectuelle », a dit le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet.

Pour le lieutenant Jean-François Girard, qui coordonne l’organisation de cet événement, le Parcours des héros revêt un caractère particulier.

« En tant que policier, nous avons la responsabilité de bâtir des communautés inclusives. C’est très touchant de voir ces jeunes s’émanciper dans le cadre de cette activité. L’encouragement des citoyens qui assistent à cette course leur crée également un immense sentiment de fierté ».