La Ville de Laval recrute une employée à l’expertise de pointe pour son développement économique

Lors de la séance du conseil tenue le 9 juillet, les élus municipaux de Laval ont entériné la nomination de Lidia Divry à titre de directrice du Service du développement économique de la Ville de Laval. Cette dernière entrera en fonction le 26 août prochain.

Mme Divry détient une vaste expérience en développement économique local et international. Jusqu’à tout récemment, elle assumait les fonctions de présidente-directrice générale pour TechnoMontréal, la grappe des technologies de l’information et des communications du grand Montréal. À ce titre, elle a œuvré à la réalisation du Centre québécois d’innovation en commerce, une collaboration entre TechnoMontréal et la Ville de Laval.

« Assurer la promotion et la croissance économique de la région est l’une de nos priorités, à Laval. Reconnue pour son leadership participatif et sa capacité à mobiliser les parties prenantes pour la réalisation de projets structurants, Mme Divry, nous en sommes sûrs, saura contribuer à stimuler l’essor économique du territoire », a affirmé Marc Demers, maire de Laval.

La feuille de route de Lidia Divry comporte des réalisations marquantes : elle a participé à plusieurs projets structurants et innovants avec différents partenaires métropolitains, tels que Montréal Métropole numérique.