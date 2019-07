Le conseiller municipal David De Cotis invite la population à la Fête de quartier Saint-Bruno

Le président d’honneur de la Fête de quartier Saint-Bruno, M. David De Cotis invite la population à se joindre à lui pour la 5e édition de ces réjouissances annuelles, le samedi 10 août prochain. Cette année encore, il y aura de nombreuses activités pour toute la famille tout autour du parc Lausanne.

« De midi à 17 h, les jeunes et les moins jeunes en auront plein les yeux ! », annonçait M. De Cotis. « Il y aura sur place plusieurs jeux gonflables, une section arcade, l’équipe canine du Service de police de Laval et les pompiers qui seront de la partie. Vous aurez même l’occasion d’envoyer vos élus à l’eau! »

En effet, pour 5 $ vous aurez la chance de faire plonger un élu dans le « dunk tank » (bassin-trempette). En plus du président d’honneur de l’activité, les députés Angelo Iacono, de la circonscription fédérale Alfred-Pellan et Jean Rousselle, de la circonscription provinciale Vimont, ainsi que les conseillers municipaux Michel Poissant de Vimont et Paolo Galati de Saint-Vincent-de-Paul ont accepté de se prêter au jeu afin d’amasser des fonds pour la Société Alzheimer Laval. M. De Cotis défi les autres élus lavallois, et particulièrement ses collègues du conseil municipal, à le suivre sur la trappe.

Le nouveau Centre communautaire de Lausanne sera aussi mis à contribution. Il sera possible de participer à un encan silencieux.

« En soirée, vers 20 h 30 au terrain de baseball, c’est avec plaisir que j’accueillerai les familles au cinéma en plein air pour la projection d’Alice au pays des merveilles, » ajoutait M. De Cotis. « Il y aura du popcorn et des chips gratuits pour tous, alors soyez nombreux ! »

« Ces activités ne pourraient pas avoir lieu sans l’appui généreux des entreprises du quartier, » ajoutait la directrice générale de la Société Alzheimer Laval, Madame Lise Lalande. « Nous tenons tout particulièrement à souligner l’épicerie Euro Marché Bellerose, l’équipe Sperano et la Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de Laval, qui, encore une fois, ont répondu à l’appel. »