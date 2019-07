La Fête des aînés des Laval-de-Rapides connaît du succès

Les conseillers municipaux Isabella Tassoni, conseillère de Laval-des-Rapides, et Daniel Hébert, conseiller de Marigot, se réjouissent du succès de la première édition de la Fête des aînés de Laval-des-Rapides, ayant permis d'amasser près de 5300 $ au profit du Club de l'âge d'or Bon Pasteur, en plus d'avoir été un événement festif et amical pour toute la famille.

L'événement, organisé par les deux conseillers, s'étant tenu au parc Bernard-Landry, le samedi 20 juillet dernier en après-midi, a attiré tout près de 300 personnes, dont une majorité d'aînés et de nombreuses familles.

« Un grand succès pour une première édition ! », a déclaré Isabella Tassoni.

Tout était au rendez-vous! Animation pour tous, musique, jeux de hasard, jeux gonflables, kiosques d'organismes et de partenaires, sans oublier des tonnes de prix à gagner! Pour une contribution de 1 $ au profit du Club Bon Pasteur, il était possible de se procurer un repas et des rafraîchissements, « et comme c'était la Fête des aînés, les repas étaient gratuits pour les gens disposant d'une carte Opus Horizon 65+ », a ajouté Daniel Hébert.

Pour ce dernier, la réussite de cette fête repose également sur la volonté des citoyens de participer à des activités locales :

« Nous notons qu'il y a une réelle volonté des citoyens de participer à ce genre de fêtes dans leur quartier. C'est une première dans notre secteur, mais Isabella et moi vous le garantissons, ce ne sera pas la dernière! ».

Quant à Isabella Tassoni, il est également nécessaire de remercier les nombreux bénévoles, partenaires et commanditaires de l'événement :