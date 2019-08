Un nouveau service en ligne pour les étudiants du Collège Montmorency

À l’aube de son 50e anniversaire, le Collège Montmorency innove encore. L’établissement d’enseignement collégial lavallois est fier de s’associer à la Société de transport de Laval (STL) et la Société de transport de Montréal (STM) pour offrir à ses étudiants la possibilité de renouveler ou de demander une carte OPUS au tarif étudiant via un nouveau service en ligne. Le Collège Montmorency est d’ailleurs la seule institution d’enseignement, à Laval, à proposer un tel service à ses étudiants.

Un nouveau service avantageux pour tous



L’implantation de ce nouveau service en ligne comporte de multiples avantages :

Faciliter la vie des étudiants du collège, qui sont au cœur des préoccupations de l’institution collégiale;

Faire économiser du temps de travail aux membres du personnel des différentes organisations impliquées et accroître l’efficacité des processus;

Être écoresponsable grâce à une nouvelle approche numérique sans papier.

Marche à suivre et critères d’admissibilité



Dès maintenant, les étudiants du collège, qui sont admissibles au tarif étudiant et qui veulent s’en prévaloir, sont invités à se rendre dans leur dossier Col.Net pour transmettre leur demande.

Les critères d’admissibilité sont :

Avoir une carte étudiante de son institution scolaire;

Être étudiant à temps plein ou réputé temps plein;

Avoir une adresse postale au Québec.

Posséder une carte OPUS avec photo est la seule façon d’avoir droit au tarif réduit lors de l’achat de titres de passage. Son achat coûte 15 $ par année et son paiement doit s’effectuer par carte de crédit uniquement.

De plus, étant donné la mise en place de ce service ligne, il n’y aura pas, comme à l’habitude, de visite de la STL au collège à la rentrée scolaire, pour la prise de photo et l’émission de carte.

Les étudiants qui ont des questions concernant la carte OPUS avec photo sont priés de visiter le stl.laval.qc.ca/zoneetudiants ou de téléphoner au Centre Contact Client de la STL en composant le 450 688-6520.

À propos du Collège Montmorency

Seul cégep public de Laval, depuis 1969, le Collège Montmorency offre 5 programmes de formation préuniversitaire, 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance travail-études. Il accueille plus de 7500 étudiants à l’enseignement régulier et il est situé en face du métro Montmorency. De plus, le secteur de la formation continue et des services aux entreprises propose à une clientèle adulte une quinzaine de programmes en plus de desservir un bon nombre d’entreprises grâce à son service de formation sur mesure en entreprise.