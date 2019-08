5 causes de la toux chez le chien

La toux chez le chien peut prendre différentes formes : sèche, grasse, quinteuse… Elle peut être tout à fait anodine tout comme elle peut révéler des pathologies graves. Tout savoir sur la toux de notre compagnon.

1) Les causes virale et bactérienne

Dans le cas d’une toux d’origine virale ou bactérienne, la toux infectieuse sera plutôt sèche sauf s’il y a surinfection. Elle aura alors tendance à être plus forte et grasse. Si le chien est abattu, qu’il ne se laisse pas toucher, que sa truffe est sèche, il est probablement victime d’une bronchite ou d’une bronchiolite.

En revanche, la toux du chenil touche plutôt les jeunes chiens qui vivent en communauté dans des pensions ou des chenils ou qui ont participé à des expositions. Très contagieuse par simple contact, elle se manifeste par des quintes de toux, une truffe qui coule et parfois des vomissements.

Une toux accompagnée de fièvre, d’écoulement nasal et oculaire, de diarrhées et d’anorexie est le signe de la maladie de Carré, une affection mortelle. Elle affecte surtout les chiots et constitue une urgence médicale. Il est conseillé de se rendre dans une clinique vétérinaire très rapidement pour sauver le chien.

Les toux sèches avec ou sans vomissement, mais perte d’appétit et abattement sont des symptômes courants de la pharyngite, la trachéite ou la laryngite. Mais attention, une toux permanente peut révéler un problème cardiaque ou respiratoire (œdème pulmonaire).

2) Les causes toxiques

Il arrive aussi que le chien tousse en raison d’un produit toxique, un gaz d’échappement, une fumée âcre qu’il a inhalés dans la maison ou le jardin.

3) Les causes allergiques

Nos compagnons aussi sont victimes d’allergies à la poussière, aux acariens ou du tabagisme passif. Ils peuvent souffrir d’asthme. Si leur respiration est sifflante, qu’ils ont du mal à reprendre leur souffle après une promenade ou un effort et qu’ils toussent, il faut toujours consulter.

4) Les causes parasitaires

Il suffit que des larves atteignent les voies respiratoires et le chien tousse. C’est souvent le signe qu’il est temps de le vermifuger. Ne l’oubliez jamais, le vermifuge doit être administré à chaque changement de saison ou au moins tous les 6 mois.

5) Le surpoids

La surcharge pondérale peut entraîner un collapsus trachéal, surtout chez les chiens de petite race. Dès qu’il est un peu excité, il se met à tousser. Il est recommandé de préférer le harnais au collier.