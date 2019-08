Rappel de poulet possiblement contaminé par la listériose

Rosemount Sales and Marketing procède au rappel de Viande de poulet cuite en dés de marque Rosemount parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes.

Santé Canada rappelle aux consommateurs qu'ils ne devraient pas consommer le produit visé par le rappel décrit ci-dessous, et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas le vendre ou l'utiliser.

Produits visés par le rappel

Nom usuel Format CUP Code(s) sur le produit Viande de poulet cuite en dés 13 mm – ½" (#16305) 4,54 kg 2 06 20263 12454 7 « PACKDATE 01/21/19 » Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison ou à l'établissement. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le à l'endroit où il a été acheté.

Les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas de la femme enceinte, l'infection peut n'occasionner que des symptômes légers qui s'apparentent à ceux de la grippe, mais l'enfant qu'elle porte risque d'être infecté, de naître prématurément ou de mourir avant la naissance. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.