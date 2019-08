La Société de transport de Laval ajoute plus de 600 km de service par jour sur son réseau

À compter de maintenant, la Société de transport de Laval (STL) apportera des améliorations sans égal à son réseau régulier avec l’ajout de plus de 80 heures de service quotidiennement, soit un peu plus de 600 km supplémentaires à chaque jour.

« Grâce à ces bonifications de service, la STL poursuit ses efforts afin d’offrir aux Lavallois un service de transport collectif de qualité, performant, innovant et évoluant en fonction des besoins de mobilité à Laval », a mentionné Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL.

À l’écoute de sa clientèle : augmentation de fréquence de 50 % en période hors pointe

Afin de répondre aux demandes exprimées par sa clientèle, la STL a fait des interventions majeures sur des circuits d’autobus déjà achalandés. La fréquence de service sur les lignes 17 et 24 passera de 60 à 30 minutes en période hors pointe durant la journée ; une augmentation de 50 % dans ce secteur. Sur le boulevard des Laurentides, en plus des ajouts sur la ligne 17, les passages de la ligne 31 ont été également maximisés en période hors pointe, avec des passages aux 30 minutes.

Par ces ajouts, la fréquence dans la journée sur le boulevard des Laurentides est maintenant de 10 minutes ou moins avec la combinaison des lignes 17, 31, 73 et 74 et de 15 minutes ou moins en soirée.

La STL a également ajusté le service sur les lignes 22, 26, 37, 40, et 65 en réponse aux demandes de particuliers ou d’entreprises.

« Lorsqu’ils sont avantageux pour tous, la STL n’hésite pas à mettre en place les changements proposés par sa clientèle pour encourager les Lavallois à privilégier le transport collectif », a indiqué son président.

La ligne 925 encore plus performante

La ligne 925, qui relie le quartier de Saint-François au métro Radisson, à Montréal, a fait l’objet d’une bonification de service afin qu’elle soit encore plus performante en semaine. Le service en pointe l’après-midi sera toutes les 20 minutes entre 16 h et 18 h, notamment. De plus, belle nouveauté, du service a été mis en place à l’heure du diner avec un voyage aller-retour entre Saint-François et le métro Radisson, offrant plus de flexibilité pour les usagers de ce secteur.

Nouvelle ligne de taxi collectif dans le quartier de Chomedey

La STL profite des ajouts sur son réseau régulier pour offrir aux travailleurs et aux étudiants du quartier de Chomedey un tout nouveau service de transport collectif. Depuis le lundi 26 août, une nouvelle ligne de taxi collectif à l’essai, la T23, fait le lien entre le secteur Frégault et le terminus Le Carrefour, en semaine seulement.

Pour connaitre le tracé et les horaires, allez à l'adresse www.stl.laval.qc.ca/t23.

Prenez l’autobus pour 1 $ le 20 septembre et contribuez à une bonne cause

Ayant pour mission d’encourager les Lavallois à opter pour le transport collectif lors de leurs déplacements, la STL organise depuis 2016 la Journée à 1 $ où le tarif unitaire sera bien entendu à 1 $. Cette année, celle-ci aura lieu le vendredi 20 septembre. Grande nouveauté : pour chaque déplacement supplémentaire durant cette journée, la STL versera l’équivalent en argent à des organismes environnementaux lavallois dont la mission est de planter des arbres sur le territoire de Laval. Une double bonne action, facile à faire!

Tournées scolaires

Les étudiants ont jusqu’au 31 octobre pour renouveler leur carte OPUS avec photo dans les billetteries métropolitaines situées aux terminus Cartier et Montmorency afin de profiter du tarif avantageux. Il est aussi possible pour eux d’obtenir leur carte OPUS directement dans leur établissement scolaire grâce aux tournées scolaires de la STL. Une façon hors du commun d’éviter les files d’attente.

Pour connaître l’horaire de la tournée STL, visitez le site Internet www.stl.laval.qc.ca/zoneetudiants.