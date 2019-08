Une annonce historique pour un sous‐financement chronique des organismes communautaires

Le vendredi 23 août, la Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval était invitée a assisté à la conférence de presse où la ministre McCann a annoncé que les organismes communautaires lavallois financés au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) se partageront 881 000$ des 35 millions déjà annoncés dans le dernier budget provincial.

Les personnes représentant les organismes communautaires se disent satisfaites de cette annonce qui apportera momentanément une bouffée d’air frais à un sous‐financement chronique qui perdure depuis plus de 10 ans.

En avril dernier, la CDC de Laval avait été proactive en déposant au CISSS de Laval un scénario de répartition assez juste quant au montant que la région pouvait s’attendre à recevoir. Les représentants et représentantes communautaires se disent très satisfaits de la collaboration au sein du comité aviseur où siègent également des professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux. Le scénario retenu veut s’assurer que tous les groupes reçoivent un montant minimal de 5 000 $ et une bonification qui tient compte à la fois de leur axe d’intervention (hébergement, aide et entraide, milieu de vie ou sensibilisation) et de leur richesse relative à un seuil de fonctionnement minimal nécessaire à la réalisation de leur mission. Les sommes allouées par organismes se situent entre 5 000 $ et 30 000 $ voir plus de 50 000 $ pour un premier financement.

Les besoins exprimés par les organismes de la région se chiffrent autour de 31 M$ et le CISSS de Laval alloue actuellement 16.5 M$ en soutien à la mission globale dans le cadre du PSOC. L’annonce vient donc combler un mince 6 % des 14.5 M$ nécessaires. Cette situation n’est pas propre à Laval puisque les 3000 organismes communautaires en santé et services sociaux au Québec chiffrent leur besoin à 355 M$ comparativement au 35 M$ annoncé dans le dernier budget.