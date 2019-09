Les 4 meilleures façons d'organiser intelligemment votre cuisine avec les armoires de cuisine

Bientôt, les vacances estivales prendront fin. Qui dit fin des vacances, dit aussi retour à la routine, aux lunchs, à l’école, etc. Ce retour à l’école rime souvent avec une montagne de plats de plastique qui s’empile et qui tremble dangereusement chaque fois que vous ouvrez votre armoire pour préparer votre lunch du lendemain. Heureusement, il existe plusieurs façons d’organiser intelligemment vos armoires de cuisine afin que vous puissiez être proactifs et ne chercher plus jamais ce satané couvercle perdu!

- Le tiroir fourre-tout

Il n’existe pas une cuisine sans tiroir fourre-tout. Vous savez, ce tiroir où vous rangez les ciseaux, le papier collant, les stylos, les mémos, les chandelles d’anniversaire, le briquet, etc. Toutefois, il faut faire attention puisqu’il arrive souvent que ce genre de tiroir devienne un vrai bric-à-brac, au point il ne ferme presque plus. Ce trop-plein annonce qu’il est grand temps de trouver une alternative à ce bazar. Commencez par vider le tiroir et trier les éléments par catégorie, dont une qui sera vouée à terminer à la poubelle. Ensuite, procurez-vous de petits bacs en plastique grâce auxquels vous pourrez organiser l’espace. Par exemple, un pour la papeterie, un pour les menus de livraison, un pour les piles, etc.

- Compartimenter

L’achat de bacs en plastique ne devrait pas se limiter à votre tiroir fourre-tout. En effet, faire l’achat de rangement pour vos armoires n’est pas superflu. Par exemple, afin de ranger adéquatement vos plats de plastique, il pourrait être intéressant de favoriser l’utilisation d’un tiroir profond. Cependant, peut-être n’en possédez-vous aucun dans votre cuisine actuelle. La solution est donc de choisir une armoire et de la modifier grâce à un tiroir coulissant. Ainsi, vous éviterez que vos plats s’éparpillent. Afin de rendre le tout encore plus harmonieux, n’hésitez pas à vous procurer un plus petit bac en plastique afin de ranger les couvercles séparément. Notez qu’il est préférable de choisir une armoire qui n’est pas située en hauteur. Aussi, si vous souhaitez simplement une séparation supplémentaire dans votre armoire, certains magasins grande surface vendent des séparateurs, jolis et pratiques, qui pourront vous aider à bien vous retrouver dans vos nouvelles armoires fonctionnelles.

- Chaudrons et poêlons

Rangez-les le plus proche possible de la cuisinière, idéalement dans des tiroirs profonds, sinon dans l'armoire du bas. Si vous prévoyez rénover votre cuisine, planifiez l'installation de tiroirs profonds au lieu d'armoire à portes. Évidemment, si vous avez l’opportunité de ranger vos casseroles en les empilant, ce sera l’idéal. Comme pour ces dernières, n’hésitez pas à empiler vos poêlons afin de libérer de l’espace. Puis, afin d’ajouter une touche gastronomique à votre espace, vous pouvez installer des crochets au mur et afficher vos poêlons aux yeux de tous. Ce sera joli et pratique!

- Optimisez vos portes d’armoire

Qui a dit que les portes d’armoire ne servaient qu’à embellir votre espace? En effet, afin d’optimiser votre espace de rangement et d’être bien organisé, fixez-y des crochets pour le rangement des torchons ou des brosses, des petits paniers pour le rangement des produits utilisés quotidiennement, une poubelle si l'espace le permet.